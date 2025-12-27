İndirim Günleri Başlıyor! 27 Aralık - 2 Ocak Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 27 Aralık 2025 - 2 Ocak 2026 tarihleri arasında hangi indirimler var?
27 Aralık 2025 - 2 Ocak 2026 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
Doğuş Filiz Siyah Çay 1 Kg 269 TL
Tursil Toz Deterjan 10 Kg 299,50 TL
Fairy Platinum Bulaşık Makinesi Kapsülü 30'lu 239 TL
Tazenin yıldızları
10 TL ve üzeri alıverişlerinizde;
Haribo ürünlerinde %40 indirim
Tazenin Yıldızları
Finish, Vanish Kosla, Veet ve Durex ürünlerinde 500 TL alışverişinizde kasada 100 TL indirim
31 Aralık 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
Onvo 50" Frameless Ultra HD QLED Google Tv 13.999 TL
Fakir Pocket Clean Buharlı Temizleyici 1.799 TL
Piranha Katlanabilir Ayarlı Dizüstü Bilgisayar ve Tablet Standı 179 TL
Flavel Cam Ankastre 3'lü 14.999 TL
Paşabahçe Iconic Kase 109 TL
English Home Tek Kişilik Battaniye 499 TL
Volta VT5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 79.990 TL
4 Raflı Metal Ayakkabılık 2.199 TL
Oyuncak Askeri Araçlar Seti 219 TL
2 Ocak 2026 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Senna 55" Frameless Ultra HD Qled Google Tv 16.900 TL
Bonera Wok Tava 219 TL
Lav Kilitli Cam Saklama Kabı 800 cc 99 TL
Uzaktan Kumandalı Formula Yarış Arabası 1.799 TL
Kiğılı Dynamic Erkek Triko Kazak 579 TL
ŞOK 27 - 30 Aralık 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Bianco Lucci Kadın Çizgili Triko Kazak 449 TL
4x4 Uzaktan Kumandalı Araba 999 TL
The North Face Insulated Yağmurluk 4.999 TL
Winex T800 Ultra 2023 Akıllı Saat 599 TL
