İndirim Günleri Başlıyor! 27 Aralık - 2 Ocak Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

İndirim Günleri Başlıyor! 27 Aralık - 2 Ocak Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

27.12.2025 - 09:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 27 Aralık 2025 - 2 Ocak 2026 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

27 Aralık 2025 - 2 Ocak 2026 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Doğuş Filiz Siyah Çay 1 Kg 269 TL

  • Ovadan Yerli Pilavlık Pirinç 2,5 Kg 132,50 TL

  • Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 400 gr 105 TL

  • Yörsan Tam Yağlı Beyaz Peynir 750 gr 165 TL

  • Sütaş Tam Yağlı Beyaz Peynir 700 gr 165 TL

  • İçim / Torku Tam Yağlı Süzme Peynir 750 gr 149,50 TL

  • Birşah Laktozsuz Süt 1 Litre 37,50 TL

  • Birşah Tam Yağlı Süt 1 Litre 35 TL

  • Marmarabirlik Az Tuzlu Doğal Salamura Siyah Zeytin 212 TL

  • Gold Pomak Yer Fıstığı Ezmesi 340 gr 89 TL

  • Yudum Ayçiçek Yağı 1,25 Litre 149 TL

  • Eti Browni Intense Antep Fıstıklı Çikolata Kaplı Kakaolu Kek 35 gr 19 TL

  • Red Bull Enerji İçeceği 250 ml 50 TL

  • Pınar Aç Bitir Hindi Dilimli Salam 70 gr 27,50 TL

  • Pınar Aç Bitir Hindi Kokteyl Sosis 170 gr 48,50 TL

  • Şahin Dana Parmak Sucuk 320 gr 349 TL

Tursil Toz Deterjan 10 Kg 299,50 TL

  • Yumoş Extra Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml 174 TL

  • Persil Sıvı Çamaşır Deterjanı 1690 ml 189 TL

  • Cif Banyo&Mutfak Sprey Temizleyici 1 Litre 89,75 TL

  • Domestos Ultra Çamaşır Suyu 750 ml 55,50 TL

  • Fairy Platinum Bulaşık Makinesi Kapsülü 30'lu 239 TL

  • Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 2600 ml 219,90 TL

  • Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 650 ml 69,50 TL

  • Vaseline Jel Krem 50 ml 79,75 TL

  • Emotion / Fa / Blade Roll-on 50 ml 88,50 TL

  • Palette Göz Alıcı Renkerl Saç Boyası 115 TL

Fairy Platinum Bulaşık Makinesi Kapsülü 30'lu 239 TL

Tazenin yıldızları

Tazenin yıldızları
onedio.com
10 TL ve üzeri alıverişlerinizde;

10 TL ve üzeri alıverişlerinizde;
onedio.com

  • Heinz Ranch Sos 225 gr 67,50 TL

  • Heinz Mayonez 505 gr 95 TL 

  • Heinz Ketçap 700 gr 75 TL 

  • Fanta / Cola / Sprite Gazlı İçecek 6x250 ml 137,50 TL 

  • Fuse Tea Buzlu Çay 6x330 ml 137,50 TL

Haribo ürünlerinde %40 indirim

Tazenin Yıldızları

Finish, Vanish Kosla, Veet ve Durex ürünlerinde 500 TL alışverişinizde kasada 100 TL indirim

31 Aralık 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Onvo 50" Frameless Ultra HD QLED Google Tv 13.999 TL

Onvo 50" Frameless Ultra HD QLED Google Tv 13.999 TL
onedio.com
  • Onvo 40' Frameless FHD Whale OS 10 Android QLED Tv 8.299 TL

Fakir Pocket Clean Buharlı Temizleyici 1.799 TL

Fakir Pocket Clean Buharlı Temizleyici 1.799 TL
  • Kiwi Izgara ve Tost Makinesi 1.999 TL

  • Kiwi Otomatik Narenciye Sıkacağı 449 TL

  • Kiwi Quartz Isıtıcı 999 TL

  • Homend Dustrider Şarjlı Dik Süpürge 3.999 TL

  • Pierre Cardin Katlanabilir Elektrikli Cezve 599 TL

  • Sinbo Saç Kurutma Makinesi 999 TL

  • Fakir Bestea Cam Çay Makinesi 2.499 TL

  • Onvo Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 3.799 TL

Piranha Katlanabilir Ayarlı Dizüstü Bilgisayar ve Tablet Standı 179 TL

Piranha Katlanabilir Ayarlı Dizüstü Bilgisayar ve Tablet Standı 179 TL
  • Trax Bluetooth Hoparlör 599 TL

  • Thull Kulaküstü Kulaklık 499 TL

  • Samsung Galaxy A16 Cep Telefonu 9.399 TL

Flavel Cam Ankastre 3'lü 14.999 TL

Flavel Cam Ankastre 3'lü 14.999 TL
onedio.com
  • Vestel Mini Buzdolabı 4.799 TL

Paşabahçe Iconic Kase 109 TL

  • Paşabahçe Mercan Kulplu Bardak 2'li 79,50 TL

  • Cam Pasta Tabağı Seti 6'lı 199 TL

  • Rimli Cam Kase 29,50 TL

  • Lav Rimli Çay Seti 12 Parça 399 TL

  • Lav Rimli Meşrubat Bardağı 3'lü 179 TL

  • Lav Rimli Su Bardağı 3'lü 169 TL

  • Pipetli Bambu Kapaklı Cam Mug 249 TL

  • Borosilikat Bombeli Meşrubat Bardağı 4'lü 179 TL

  • Shaker Matara 59,50 TL

  • Rakle Lisanslı Su Bardağı Seti 2'li 99,50 TL

  • 12 Parça Porselen Fincan Takımı 399 TL

  • Kristal Kahvaltılık Set 189 TL

  • Borosilikat Popcorn Kabı 199 TL

  • Bambu Kapaklı Borosilikat Line Yağlık 249 TL

  • Cam Motivasyon Matarası 99,50 TL

  • Çelik Termos Bardak 389 TL

  • Ahşap Saplı Ölçü Kaşığı 4'lü 399 TL

  • Katlanabilir Rende 89,50 TL

  • Nehir Döner Standlı 6 Parça Baharatlık Seti 499 TL

  • Mini Muffin Kek Kalıbı 179 TL

  • Manuel Doğrayıcı 199 TL

  • Kulplu ve Süzgeçli Badya Seti 2'li 59,50 TL

  • Saklama Kabı Seti 4'lü 99,50 TL

  • Cam Tuzluk 25 TL

  • Trend Saklama Kabı 59,50 TL

  • Ekmek ve Meyve Sepeti 39,50 TL

  • Sığ Saklama Kabı 34,50 TL

  • Saklama Kabı Seti 5'li 109 TL

  • 2 Katlı Organizer 139 TL

  • 3 Katlı Çok Amaçlı Metal Raf 249 TL

English Home Tek Kişilik Battaniye 499 TL

  • English Home Tv Battaniyesi 349 TL

  • Pierre Cardin Silikon Yastık 199 TL

  • English home Çift Kişilik Alez 399 TL

  • English Home Tek Kişilik Alez 279 TL

  • Anahtarlık Çeşitleri 29,50 TL

  • Jakarlı Wellsoft Kırlent Kılıfı 2'li 149 TL

  • Ribana Kız / Erkek Çocuk Atlet 49,50 TL

  • Silk&Blue Kadın / Erkek Termal Alt / Üst İçlik 179 TL

  • Düzenleyici Kutu 25 TL

  • Makyaj Organizeri 169 TL

  • Karartma Fon Perde 249 TL

  • Güneşlik Perde 199 TL

Volta VT5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 79.990 TL

  • APEC APM2 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 39.990 TL

  • Volta RSX5 150 CC Benzinli Motosiklet 59.990 TL

  • Volta VSX Elektrikli Motorlu Bisiklet 27.990 TL

  • Volta VB4 Elektrikli Bisiklet 19.990 TL

4 Raflı Metal Ayakkabılık 2.199 TL

  • Çok Amaçlı Mutfak Adası 3.999 TL

  • 2 Kapaklı Erzak / Kiler Dolabı 5.999 TL

Oyuncak Askeri Araçlar Seti 219 TL

  • Oyuncak Sepetli Blok Seti 399 TL

👇

👇

2 Ocak 2026 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

Senna 55" Frameless Ultra HD Qled Google Tv 16.900 TL

  • Dijitsu 43' Full HD Google Tv 9.290 TL

  • Delonghi Tam Otomatik Kahve Makinesi 14.900 TL

  • Kumtel Yavaş Sıkım Katı Meyve Sıkacağı 2.450 TL

  • Range Şarjlı Telefon Tutuculu Makyaj Aynası 950 TL

  • Philips Dikey Şarjlı Süpürge 8.900 TL

  • Philips Azur Buharlı Ütü 2.150 TL

  • Polosmart Diz Maşaj Cihazı 890 TL

  • Polosmart Vücut ve Yüz Masaj Cihazı 549 TL

  • Polosmart Sırt Masaj Cihazı 990 TL

  • Polosmart Görüntü Aktarım Cihazı 399 TL

  • Polosmart Masaj Tabancası 490 TL

  • Parti Topu 349 TL

Yılın son indirimlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Bonera Wok Tava 219 TL

  • Solingen Simli Meyve Bıçağı 3'lü 119 TL

  • Rooc Yuvarlak Uçlu Dişli Bıçak 59 TL

  • Bıçak Çeşitleri 139 TL

  • Desenli Çelik Kesme Panosu 329 TL

  • Matara 730 ml 129 TL

  • Süzgeç 17 cm 79 TL

  • Süzgeç 14 cm 59 TL

  • Bonera Emaye Kapaklı Emaye Tencere 259 TL

  • Çatal Kaşıklı 2 Katlı Saklama Kabı 2'li 75 TL

  • Kapaklı Poşet Klipsi 2'li 65 TL

  • Saklama Kabı Seti 7'li 169 TL

  • Şeffaf Askı Seti 6'lı 59 TL

  • Petek Kurutmalık 169 TL

  • Desenli Yuvarlak Metal Tepsi 69 TL

  • Ayarlanabilir Çekmece İçi Kaşıklık 89 TL

Lav Kilitli Cam Saklama Kabı 800 cc 99 TL

  • Lav Kilitli Cam Saklama Kabı 1200 cc 129 TL

  • Lav Kilitli Cam Saklama Kabı 1900 cc 169 TL

  • Lav Alinda Saklama Kabı 35 TL

  • Lav Sera Baharatlık 49 TL

  • Lav Kase 6'lı 99 TL

  • Lav Cube Cam Saklama Seti 3'lü 179 TL

  • Lav Odin Renkli Çerezlik 3'lü 129 TL

  • Cam Yağlık 750 cc 35 TL

  • Colorina Cam Derin Kase 32 cm 159 TL

  • Colorina Cam Derin Kase 21 cm 79 TL

  • Colorina Cam Tatlı Tabağı 4'lü 99 TL

  • Rakle Bambu Standlı Desenli Cam Kahvaltı Seti 4'lü 349 TL

  • Rakle Mottolu Cam Kupa 65 TL

  • Porselen Kahve Fincan Seti 4'lü 189 TL

  • Glass in love Gravürlü Cam Kavanoz 1350 cc 59 TL

  • Glass in love Romantik Fiyonklu Borosilikat Kupa 189 TL

  • Glass in love Cam Tatlı Kasesi / Çerezlik 4'lü 199 TL

Uzaktan Kumandalı Formula Yarış Arabası 1.799 TL

  • Fast&Furious Tekli Araba 169 TL

  • Dans Eden Robot Robo Beats 799 TL

  • Baykuş Figürlü Bebek Uyku Cihazı 279 TL

Kiğılı Dynamic Erkek Triko Kazak 579 TL

  • Erkek İçi Welsoft Polar Gömlek 489 TL

  • Kiğılı Dynamic Erkek Peluş Sweat 559 TL

  • Kadın / Erkek Eşofman Altı 249 TL

  • Kadın / Erkek Bere 129 TL

  • Kadın Ev Botu 179 TL

  • Kaşmir Halı Coco Paspas 40x60 cm 199 TL

  • Molinella Welsoft Kırlent Kılıfı 159 TL

  • Çift Kişilik Battaniye 579 TL

  • Tek Kişilik Battaniye 525 TL

  • Çift Taraflı Tv Battaniyesi 399 TL

  • North Pacific Büyük Boy PP Valiz 870 TL

  • North Pacific Orta Boy PP Valiz 750 TL

  • North Pacific Küçük Boy PP Valiz 680 TL

  • Stickerlı Boyama Seti 159 TL

  • Sticker Kitabı 69 TL

  • Hatıra Defteri 289 TL

  • Şeklli Not Defteri 79 TL

  • Metal Yuvarlak Kutu 59 TL

  • Lisanslı Matara 500 ml 199 TL

  • Lisanslı Kupa 109 TL

  • Kalemtıraş ve Silgi Seti 49 TL

  • Lisanslı Balon 6'lı 49 TL

ŞOK 27 - 30 Aralık 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Bianco Lucci Kadın Çizgili Triko Kazak 449 TL

  • Lepoar Desenli Triko Kazak 449 TL 

  • Kadın İçi Şardonlu Sweatshirt 299 TL 

  • Slazenger Erkek Şişme Mont 1.299 TL 

  • Slazenger Kadın İçi Şardonlu Sweatshirt 349 TL 

  • Slazenger Erkek İçi Şardonlu Kapüşonlu Sweatshirt 449 TL 

  • Slazenger Triko Bere 139 TL

  • Kadın Kadife Tek Alt 229 TL 

  • Kadın Desenli Yumoş Patik Çorap 50 TL 

  • Thermoform Soft Termal İçlik Üst 349 TL 

  • Thermoform Soft Termal İçlik Alt 349 TL 

  • Kapaklı Çok Amaçlı Organizer Kutu 100 TL 

  • Kapaklı Mega Boy Organizer Kutu 149 TL 

  • 4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 89,95 TL 

  • 12 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 50 TL

4x4 Uzaktan Kumandalı Araba 999 TL

  • Uzaktan Kumandalı Duvara Tırmanan Araba 499 TL 

  • Lale Figürlü Baloncuk Makinesi 399 TL 

  • Mini Pelüş 319 TL 

  • Spor Model Araba 79,95 TL 

  • S4 Tekli Araba 69,95 TL 

  • Batman Figür 379 TL 

  • Batman Oto Çekici 169 TL 

  • Batman Büyük Yarış Arabası 249 TL 

  • Superman Figür 379 TL

  • Lisanslı 100 Parça Puzzle 75 TL 

  • Pilsan Köprülü Ray Yol Seti 399 TL 

  • Barbie Chelsea ve Midilli Atı Tony 599 TL 

  • Hot Wheels Kamyon / Tır 299 TL 

  • Matchbox Sky Busters Hava Araçları 179 TL 

  • Takı Tasarla Hamur Seti 199 TL 

  • JWIN 32 Tuşlu Elektronik Org 549 TL

The North Face Insulated Yağmurluk 4.999 TL

  • The North Face Bettaforca Down Mont 7.999 TL

  • The North Face HMLYN Insulated Mont 7.999 TL

  • The North Face Sangro Yağmurluk Siyah. 4.999 TL

Winex T800 Ultra 2023 Akıllı Saat 599 TL

