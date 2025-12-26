onedio
article/comments
27 Aralık - 2 Ocak 2026 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 27 Aralık - 2 Ocak 2026 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
26.12.2025 - 18:59

27 Aralık 2025 - 2 Ocak 202 6A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 27 Aralık 2025 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.

Doğuş Filiz Siyah Çay 1 Kg 269 TL

  • Ovadan Yerli Pilavlık Pirinç 2,5 Kg 132,50 TL

  • Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 400 gr 105 TL

  • Yörsan Tam Yağlı Beyaz Peynir 750 gr 165 TL

  • Sütaş Tam Yağlı Beyaz Peynir 700 gr 165 TL

  • İçim / Torku Tam Yağlı Süzme Peynir 750 gr 149,50 TL

  • Birşah Laktozsuz Süt 1 Litre 37,50 TL

  • Birşah Tam Yağlı Süt 1 Litre 35 TL

  • Marmarabirlik Az Tuzlu Doğal Salamura Siyah Zeytin 212 TL

  • Gold Pomak Yer Fıstığı Ezmesi 340 gr 89 TL

  • Yudum Ayçiçek Yağı 1,25 Litre 149 TL

  • Eti Browni Intense Antep Fıstıklı Çikolata Kaplı Kakaolu Kek 35 gr 19 TL

  • Red Bull Enerji İçeceği 250 ml 50 TL

  • Pınar Aç Bitir Hindi Dilimli Salam 70 gr 27,50 TL

  • Pınar Aç Bitir Hindi Kokteyl Sosis 170 gr 48,50 TL

  • Şahin Dana Parmak Sucuk 320 gr 349 TL

Tursil Toz Deterjan 10 Kg 299,50 TL

  • Yumoş Extra Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml 174 TL

  • Persil Sıvı Çamaşır Deterjanı 1690 ml 189 TL

  • Cif Banyo&Mutfak Sprey Temizleyici 1 Litre 89,75 TL

  • Domestos Ultra Çamaşır Suyu 750 ml 55,50 TL

  • Fairy Platinum Bulaşık Makinesi Kapsülü 30'lu 239 TL

  • Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 2600 ml 219,90 TL

  • Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 650 ml 69,50 TL

  • Vaseline Jel Krem 50 ml 79,75 TL

  • Emotion / Fa / Blade Roll-on 50 ml 88,50 TL

  • Palette Göz Alıcı Renkerl Saç Boyası 115 TL

Fairy Platinum Bulaşık Makinesi Kapsülü 30'lu 239 TL

Tazenin yıldızları

10 TL ve üzeri alıverişlerinizde;

  • Heinz Ranch Sos 225 gr 67,50 TL

  • Heinz Mayonez 505 gr 95 TL 

  • Heinz Ketçap 700 gr 75 TL 

  • Fanta / Cola / Sprite Gazlı İçecek 6x250 ml 137,50 TL 

  • Fuse Tea Buzlu Çay 6x330 ml 137,50 TL

Haribo ürünlerinde %40 indirim

Tazenin Yıldızları

Finish, Vanish Kosla, Veet ve Durex ürünlerinde 500 TL alışverişinizde kasada 100 TL indirim

