C Vitaminini Sollayarak Bağışıklığınızı Sarıp Sarmalayacak 5 Süper Besin

C Vitaminini Sollayarak Bağışıklığınızı Sarıp Sarmalayacak 5 Süper Besin

10.10.2025 - 17:17

Soğuk ve grip mevsimi kapıda! Çoğumuz hemen limonlu sıcak çaylar, zencefilli karışımlar ya da C vitamini tabletlerine sarılıyoruz. Ama uzmanlar uyarıyor: Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek sadece C vitamini değil, akıllı ve dengeli bir beslenmeyle mümkün.

Detaylar 👇

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/health/ar...
Bağışıklık sistemimizin yaklaşık yüzde 70’i bağırsaklarda yer alır.

Uzman İmmünolog Dr. Jenna Macciochi, güçlü bir savunma sistemi için dengeli ve çeşitli beslenmenin şart olduğunu vurguluyor. Öğünlerinize ekleyeceğiniz C, D ve A vitaminleri ile çinko, demir, magnezyum ve selenyum gibi mineraller birlikte çalışarak vücudu korur. Ancak stres, uykusuzluk ve alkol bu dengeyi kolayca bozabilir. Peki bu vitaminlerin en iyi hangi besinlerde bulursunuz?

1. Yine de onsuz olmaz: C vitaminiyle dolu meyveler, soğuk algınlığını kısaltıp bağışıklığa enerji katıyor.

C vitamini soğuk algınlığını tamamen engellemez, ancak hastalık süresini ve şiddetini azaltabilir. Günde ortalama 200 mg C vitamini almak idealdir. Portakal suyu, kivi, kırmızı biber ve yeşil yapraklı sebzeler bu vitaminin en iyi kaynaklarındandır.

2. Yoğurt ve fermente gıdalar, bağırsakları güçlendirip vücudun savunma hattını koruyor.

Yoğurt, kefir, peynir ve kimchi gibi fermente besinler bağırsak mikrobiyotasını güçlendirerek bağışıklığı destekler. Araştırmalar, bu tür gıdaların vücuttaki iltihabı azalttığını ve savunma hücrelerini dengelediğini gösteriyor.

3. Yağlı balıklar, D vitaminiyle kış güneşini sofranıza getiriyor.

Somon, sardalya ve uskumru gibi yağlı balıklar D vitamini bakımından zengindir. Bu vitamin, bağışıklık hücrelerinin etkin çalışmasını sağlar. Özellikle kış aylarında güneş yetersiz olduğundan, beslenmeyle veya takviye olarak alınması önerilir.

4. Çinko zengini besinler, vücudunuzu kış hastalıklarına karşı zırh gibi koruyor.

Çinko, yeni bağışıklık hücrelerinin üretiminde rol oynar. İstiridye, deniz ürünleri, kırmızı et, kuruyemiş ve baklagiller çinko açısından zengindir. Soğuk algınlığı döneminde kısa süreli çinko takviyesi faydalı olabilir.

5. Kırmızı et ve demir kaynakları, bağışıklığı güçlendirip enerjinizi yükseltiyor.

Yağsız kırmızı et, demir ve B vitaminleriyle bağışıklığı destekler. Demir eksikliği yorgunluk ve enfeksiyonlara yatkınlık yaratabilir. Bitkisel demir kaynaklarını C vitaminiyle birlikte tüketmek emilimi artırır.

