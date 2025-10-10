C Vitaminini Sollayarak Bağışıklığınızı Sarıp Sarmalayacak 5 Süper Besin

Uzman İmmünolog Dr. Jenna Macciochi, güçlü bir savunma sistemi için dengeli ve çeşitli beslenmenin şart olduğunu vurguluyor. Öğünlerinize ekleyeceğiniz C, D ve A vitaminleri ile çinko, demir, magnezyum ve selenyum gibi mineraller birlikte çalışarak vücudu korur. Ancak stres, uykusuzluk ve alkol bu dengeyi kolayca bozabilir. Peki bu vitaminlerin en iyi hangi besinlerde bulursunuz?