C Vitaminini Sollayarak Bağışıklığınızı Sarıp Sarmalayacak 5 Süper Besin
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/health/ar...
Soğuk ve grip mevsimi kapıda! Çoğumuz hemen limonlu sıcak çaylar, zencefilli karışımlar ya da C vitamini tabletlerine sarılıyoruz. Ama uzmanlar uyarıyor: Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek sadece C vitamini değil, akıllı ve dengeli bir beslenmeyle mümkün.
Bağışıklık sistemimizin yaklaşık yüzde 70’i bağırsaklarda yer alır.
1. Yine de onsuz olmaz: C vitaminiyle dolu meyveler, soğuk algınlığını kısaltıp bağışıklığa enerji katıyor.
2. Yoğurt ve fermente gıdalar, bağırsakları güçlendirip vücudun savunma hattını koruyor.
3. Yağlı balıklar, D vitaminiyle kış güneşini sofranıza getiriyor.
4. Çinko zengini besinler, vücudunuzu kış hastalıklarına karşı zırh gibi koruyor.
5. Kırmızı et ve demir kaynakları, bağışıklığı güçlendirip enerjinizi yükseltiyor.
