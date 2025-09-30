onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Ne Portakalı, Ne Mandalinası, 'Ben Varım' Diyor! C Vitamini Açısından Turunçgilleri Sollayan O Sebze

Ne Portakalı, Ne Mandalinası, 'Ben Varım' Diyor! C Vitamini Açısından Turunçgilleri Sollayan O Sebze

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.09.2025 - 16:59

C vitamininin, bağışıklık sistemimizi sağlıklı tutmaya yardımcı olan temel bir besin olduğunu biliyoruz. Özellikle soğuk algınlığı ile grip vakalarının arttığı kış aylarında büyük önem taşır. Peki C vitamini içeriği bakımından turunçgilleri sollayan o sebze hangisi?

Buyurun detaylara 👇

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/health/...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kış yaklaşırken, çoğumuz soğuk algınlığı ve grip ile mücadele etmek zorunda kalacağız.

Kış yaklaşırken, çoğumuz soğuk algınlığı ve grip ile mücadele etmek zorunda kalacağız.

Bu hastalıkların tek gerçek tedavisi güzelce dinlenmek olsa da, iyileşme sürecinde semptomları hafifletmek ve hatta hastalanma riskini azaltmak için alabileceğimiz önlemler var. 

Beslenme, enfeksiyonlara karşı güçlü bir bağışıklık sistemini korumada büyük önem taşır. Bağışıklık sisteminiz sağlıklıysa hastalanma olasılığınız düşer ve bir virüs kapmanız durumunda vücudunuz onu hızla yenmek için daha donanımlı olur.

Günlük beslenmenize yeterli miktarda C vitamini eklemenin, soğuk algınlığının süresini kısaltmaya yardımcı olabileceği düşünülüyor.

Günlük beslenmenize yeterli miktarda C vitamini eklemenin, soğuk algınlığının süresini kısaltmaya yardımcı olabileceği düşünülüyor.

“C vitamini, sağlıklı beslenmenin vazgeçilmez bir parçasıdır ve D vitamini, çinko ve potasyum gibi diğer besinlerle birlikte bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olabilir. Ancak yaygın inanışın aksine, turunçgiller C vitamininin tek kaynağı değildir; hatta en iyi kaynağı da sayılmaz.

C vitamini açısından daha yüksek konsantrasyona sahip bir sebze var ve bu sebze, herhangi bir markette, manavda kolayca bulunabilir: Dolma biber / kırmızı biber.

Dolmalık biberler, 100 gramda 80,4 mg C vitamini içerir ve bu miktar, aynı ağırlıktaki limonlarda bulunan 53 mg C vitaminini geride bırakıyor!

Dolmalık biberler, 100 gramda 80,4 mg C vitamini içerir ve bu miktar, aynı ağırlıktaki limonlarda bulunan 53 mg C vitaminini geride bırakıyor!

Portakallar 100 gramda 53,2 mg C vitamini içerirken, greyfurtlar 31,2 mg içerir. Beslenme düzeninize çeşitli meyveleri dahil etmek her zaman faydalıdır ve dolmalık biberler de harika bir katkı sağlar. Üstelik sadece 50 gramlık bir porsiyon, günlük önerilen 40 mg C vitamini ihtiyacınızı karşılayabilir.

Ulusal Sağlık Sistemi, dengeli bir beslenme düzeninin yeterli C vitamini sağlaması gerektiğini vurguluyor; ancak vücudumuz bu vitamini depolayamadığı için her gün almamız önem taşıyor.

Ulusal Sağlık Sistemi, dengeli bir beslenme düzeninin yeterli C vitamini sağlaması gerektiğini vurguluyor; ancak vücudumuz bu vitamini depolayamadığı için her gün almamız önem taşıyor.

Haftalık pazar alışverişlerine ilk sıradan girecek sebzemiz belli oldu diyebilir miyiz? Yorumlara buyurun!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın