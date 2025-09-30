Ne Portakalı, Ne Mandalinası, 'Ben Varım' Diyor! C Vitamini Açısından Turunçgilleri Sollayan O Sebze
C vitamininin, bağışıklık sistemimizi sağlıklı tutmaya yardımcı olan temel bir besin olduğunu biliyoruz. Özellikle soğuk algınlığı ile grip vakalarının arttığı kış aylarında büyük önem taşır. Peki C vitamini içeriği bakımından turunçgilleri sollayan o sebze hangisi?
Kış yaklaşırken, çoğumuz soğuk algınlığı ve grip ile mücadele etmek zorunda kalacağız.
Günlük beslenmenize yeterli miktarda C vitamini eklemenin, soğuk algınlığının süresini kısaltmaya yardımcı olabileceği düşünülüyor.
Dolmalık biberler, 100 gramda 80,4 mg C vitamini içerir ve bu miktar, aynı ağırlıktaki limonlarda bulunan 53 mg C vitaminini geride bırakıyor!
Ulusal Sağlık Sistemi, dengeli bir beslenme düzeninin yeterli C vitamini sağlaması gerektiğini vurguluyor; ancak vücudumuz bu vitamini depolayamadığı için her gün almamız önem taşıyor.
