Ne Portakalı, Ne Mandalinası, 'Ben Varım' Diyor! C Vitamini Açısından Turunçgilleri Sollayan O Sebze

Bu hastalıkların tek gerçek tedavisi güzelce dinlenmek olsa da, iyileşme sürecinde semptomları hafifletmek ve hatta hastalanma riskini azaltmak için alabileceğimiz önlemler var.

Beslenme, enfeksiyonlara karşı güçlü bir bağışıklık sistemini korumada büyük önem taşır. Bağışıklık sisteminiz sağlıklıysa hastalanma olasılığınız düşer ve bir virüs kapmanız durumunda vücudunuz onu hızla yenmek için daha donanımlı olur.