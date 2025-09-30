Konu Sibel Can Diyetinden Nerelere Geldi? Uzmanlar Yeni Diyet Hakkında Herkesi Uyardı

Lif, bağırsakların düzenli çalışmasını sağlıyor, kolesterolü düşürüyor, kan şekerini dengeliyor ve kalp hastalıklarından kansere kadar birçok riski azaltıyor. Hatta sağlıklı yaşlanmaya bile katkıda bulunuyor. Yani soframızdan eksik edilmemesi gereken bir besin.

Uzmanlar yetişkinlerin günde 30 gram lif almasını öneriyor ancak çoğu kişi bunun sadece üçte ikisini tüketiyor. Bu yüzden 'fibremaxxing' kulağa cazip bir çözüm gibi geliyor. Fakat işin uzmanları fazla lifin zararlı olduğunu söylüyor.