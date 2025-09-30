Konu Sibel Can Diyetinden Nerelere Geldi? Uzmanlar Yeni Diyet Hakkında Herkesi Uyardı
Son dönemde Instagram ve TikTok’ta rengarenk lif dolu tabaklar, smoothie kaseleri ve ‘detoks’ tarifleriyle karşılaşmayan yoktur. Trendin savunucuları, bunların sindirimi hızlandırıp uzun süre tok tuttuğunu iddia ediyor. Ancak uzmanlara göre işin iç yüzü o kadar da parlak değil...
Daha önce duymamış olanlar için, 'Fibremaxxing' mümkün olduğunca fazla lif tüketmeyi hedefleyen bir beslenme trendidir.
Lif (fibre) sağlığımız için çok faydalı. Ancak her şeyde olduğu gibi onun da bir sınırı var.
Uzmanlara göre günlük 40–50 gram ve üzeri lif tüketmek, sağlıklı yaşam hayaliyle çıktığınız yolda mide krampları, şişkinlik, gaz hatta kabızlıkla sonuçlanabilir.
Aşırı lif tüketiminin tehlikelerini belirten uzmanlara göre çözüm oldukça basit.
