Konu Sibel Can Diyetinden Nerelere Geldi? Uzmanlar Yeni Diyet Hakkında Herkesi Uyardı

30.09.2025 - 13:37

Son dönemde Instagram ve TikTok’ta rengarenk lif dolu tabaklar, smoothie kaseleri ve ‘detoks’ tarifleriyle karşılaşmayan yoktur. Trendin savunucuları, bunların sindirimi hızlandırıp uzun süre tok tuttuğunu iddia ediyor. Ancak uzmanlara göre işin iç yüzü o kadar da parlak değil...

Daha önce duymamış olanlar için, 'Fibremaxxing' mümkün olduğunca fazla lif tüketmeyi hedefleyen bir beslenme trendidir.

Sosyal medyada popüler hale gelen bu akım, sindirimi hızlandırmayı ve tokluk hissini artırmayı vaat ediyor. Peki gerçekten de öyle mi?

Lif (fibre) sağlığımız için çok faydalı. Ancak her şeyde olduğu gibi onun da bir sınırı var.

Lif, bağırsakların düzenli çalışmasını sağlıyor, kolesterolü düşürüyor, kan şekerini dengeliyor ve kalp hastalıklarından kansere kadar birçok riski azaltıyor. Hatta sağlıklı yaşlanmaya bile katkıda bulunuyor. Yani soframızdan eksik edilmemesi gereken bir besin.

Uzmanlar yetişkinlerin günde 30 gram lif almasını öneriyor ancak çoğu kişi bunun sadece üçte ikisini tüketiyor. Bu yüzden 'fibremaxxing' kulağa cazip bir çözüm gibi geliyor. Fakat işin uzmanları fazla lifin zararlı olduğunu söylüyor.

Uzmanlara göre günlük 40–50 gram ve üzeri lif tüketmek, sağlıklı yaşam hayaliyle çıktığınız yolda mide krampları, şişkinlik, gaz hatta kabızlıkla sonuçlanabilir.

Daha da kötüsü, aşırı lif tüketimi kalsiyum, demir ve magnezyum gibi minerallerin emilimini azaltabiliyor. Yani kemiklerinizden enerjinize kadar birçok alan olumsuz etkilenebilir.

Üstelik bu trend, özellikle IBS, Crohn veya ülseratif kolit gibi bağırsak rahatsızlıkları olanlar için tam bir kabus.

Aşırı lif tüketiminin tehlikelerini belirten uzmanlara göre çözüm oldukça basit.

Lif tüketimini yavaş yavaş artırın, gün boyunca bol su için ve lif kaynaklarınızı meyve, sebze, baklagil, tahıl ve kuruyemişlerle çeşitlendirin. İşlenmiş lif takviyeleri ve yüksek lif etiketli atıştırmalıklara güvenmek ise doğru bir tercih değil.

Kısacası lif, sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmezi. Ama her şeyde olduğu gibi burada da ölçülü ve dengeli olmak gerek. Yoksa sosyal medyada gördüğünüz o mükemmel tabak, sizi daha sağlıklı değil, daha 'hasta' bir hale getirebilir.

