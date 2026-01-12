onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Büyük Bir Hayal Kırıklığı Yaşadıktan Sonra Tamamen Değişen Kadınların Sosyal Medya Akımı İlham Verdi

Büyük Bir Hayal Kırıklığı Yaşadıktan Sonra Tamamen Değişen Kadınların Sosyal Medya Akımı İlham Verdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.01.2026 - 15:56

İçerik Devam Ediyor

Hayat bazen hiç beklemediğimiz anda bizi büyük bir yıkımın ortasında bırakabiliyor. Çoğu zaman en güçlü değişimler de bu büyük yıkımlardan sonra geliyor. Büyük yıkımların ardından gelen en büyük değişimler bazen hayatımızın dönüm noktaları olabiliyor. Bu türden değişimler, genellikle bizi daha önce hiç düşünmediğimiz yönlere sürüklerken, aynı zamanda yeni fırsatlar ve perspektifler sunuyor. Çünkü hayata bakış açımız neredeyse tamamen değişiyor. 

Büyük bir hayal kırıklığının ardından değişmeye karar veren kadınlar sosyal medyada bir akım başlattı. Kadınların o harika değişimi pek çok kişiye ilham verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Psikolojide buna travma sonrası büyüme deniyor.

Psikolojide buna travma sonrası büyüme deniyor.

Travma Sonrası Büyüme (TSB), bireyin yaşadığı çok ağır, sarsıcı ve yıkıcı bir yaşam olayının (doğal afet, ağır hastalık, kayıp, kaza vb.) ardından sergilediği psikolojik dönüşümü ifade eden bir kavram. Psikolojide bu durum; sadece 'eski haline dönmek' (dirençlilik/resilience) değil, yaşanan krizin ardından eski halinden daha derin bir farkındalık ve güç seviyesine ulaşmak olarak tanımlanıyor. Yani kişi, fırtınadan sadece sağ çıkmaz fırtına sayesinde daha köklü bir yapıya kavuşur. Bu değişim kişisel gücün artması, ilişkilerin derinleşmesi, yaşam önceliklerinin yeniden belirlenmesi, yeni fırsatlara yönelme ve daha derin bir manevi anlam arayışı gibi beş temel boyutta kendini göstererek, yaşanan acıyı tamamen dönüştürür.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın