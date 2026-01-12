Büyük Bir Hayal Kırıklığı Yaşadıktan Sonra Tamamen Değişen Kadınların Sosyal Medya Akımı İlham Verdi

Hayat bazen hiç beklemediğimiz anda bizi büyük bir yıkımın ortasında bırakabiliyor. Çoğu zaman en güçlü değişimler de bu büyük yıkımlardan sonra geliyor. Büyük yıkımların ardından gelen en büyük değişimler bazen hayatımızın dönüm noktaları olabiliyor. Bu türden değişimler, genellikle bizi daha önce hiç düşünmediğimiz yönlere sürüklerken, aynı zamanda yeni fırsatlar ve perspektifler sunuyor. Çünkü hayata bakış açımız neredeyse tamamen değişiyor.
Büyük bir hayal kırıklığının ardından değişmeye karar veren kadınlar sosyal medyada bir akım başlattı. Kadınların o harika değişimi pek çok kişiye ilham verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Psikolojide buna travma sonrası büyüme deniyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın