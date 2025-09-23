Sandığımız Kadar Masum Değil: Uzmanlar Milkshake Hakkında Uyardı
Sıcak havaların olmazsa olmazı milkshake, yediden yetmişe herkesin sevdiği bir içecek. Yeni bir araştırma ise bu içeceğin düşündüğümüz kadar masum olmadığını ortaya koydu. Milkshake'in damarlardan beyne kadar büyük etkilerinin olduğunu açıklayan uzmanlar uyarıyor.
Yeni bir araştırma, yüksek yağlı besinlerin düşündüğümüzden çok daha hızlı ve ciddi etkilere yol açabileceğini ortaya koydu.
Güney Galler Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, 18–35 yaş arası 20 erkek ve 60–80 yaş arası 21 erkek üzerinde deney yapıldı.
Araştırmaya göre, doymuş yağ serbest radikal üretimini artırırken damarları gevşeten nitrik oksidi azaltıyor. Bu da beynin oksijen ve glikoz alımını zorlaştırıyor.
Yağ, enerji sağlamak, organları korumak ve vücut ısısını dengelemek için gerekli. Ancak yağın türü büyük fark yaratıyor.
Uzmanlar, sağlıklı yağ kaynaklarına yönelmeyi ve her öğünde beyin sağlığını düşünmeyi öneriyor.
