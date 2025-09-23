onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Sandığımız Kadar Masum Değil: Uzmanlar Milkshake Hakkında Uyardı

Sandığımız Kadar Masum Değil: Uzmanlar Milkshake Hakkında Uyardı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
23.09.2025 - 15:53

Sıcak havaların olmazsa olmazı milkshake, yediden yetmişe herkesin sevdiği bir içecek. Yeni bir araştırma ise bu içeceğin düşündüğümüz kadar masum olmadığını ortaya koydu. Milkshake'in damarlardan beyne kadar büyük etkilerinin olduğunu açıklayan uzmanlar uyarıyor.

Detaylar 👇

Kaynak: https://nypost.com/2025/09/22/health/...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeni bir araştırma, yüksek yağlı besinlerin düşündüğümüzden çok daha hızlı ve ciddi etkilere yol açabileceğini ortaya koydu.

Yeni bir araştırma, yüksek yağlı besinlerin düşündüğümüzden çok daha hızlı ve ciddi etkilere yol açabileceğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre sadece tek bir milkshake bile beyne giden kan akışını olumsuz etkileyerek felç ve demans riskini artırabiliyor.

Güney Galler Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, 18–35 yaş arası 20 erkek ve 60–80 yaş arası 21 erkek üzerinde deney yapıldı.

Güney Galler Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, 18–35 yaş arası 20 erkek ve 60–80 yaş arası 21 erkek üzerinde deney yapıldı.

Katılımcılara 1.362 kalori ve 130 gram yağ içeren, ana malzemesi krema olan bir milkshake içirildi. Yapılan ölçümler, yüksek yağlı bu öğünün hem gençlerde hem yaşlılarda damar fonksiyonunu bozduğunu gösterdi. Üstelik yaşlı katılımcılarda etkiler yaklaşık %10 daha belirgin görüldü.

Araştırmaya göre, doymuş yağ serbest radikal üretimini artırırken damarları gevşeten nitrik oksidi azaltıyor. Bu da beynin oksijen ve glikoz alımını zorlaştırıyor.

Amerikan Kalp Derneği, günlük kalorinin en fazla %6’sının doymuş yağdan gelmesini öneriyor. Örneğin 2.000 kalorilik bir diyette bu, yalnızca 13 grama denk geliyor. Oysa tek bir kaşık tereyağında 7 gram doymuş yağ bulunuyor.

Yağ, enerji sağlamak, organları korumak ve vücut ısısını dengelemek için gerekli. Ancak yağın türü büyük fark yaratıyor.

Yağ, enerji sağlamak, organları korumak ve vücut ısısını dengelemek için gerekli. Ancak yağın türü büyük fark yaratıyor.

Doymuş yağlar (ör. tereyağı, krema) kanda yağ seviyesini yükseltip damarların esnekliğini azaltıp, kalbin daha fazla çalışmasına yol açarken, doymamış yağlar (ör. zeytinyağı, balık, avokado) kalp ve damar sağlığını destekliyor. Özellikle doymuş yağın etkileri, tüketimden yaklaşık dört saat sonra zirveye ulaşıyor.

Uzmanlar, sağlıklı yağ kaynaklarına yönelmeyi ve her öğünde beyin sağlığını düşünmeyi öneriyor.

Uzmanlar, sağlıklı yağ kaynaklarına yönelmeyi ve her öğünde beyin sağlığını düşünmeyi öneriyor.

Araştırmacılar, “Diyet sadece uzun vadeli değil, aynı zamanda anlık olarak da beden ve beyni etkiler” diyerek beslenmenin önemini vurguluyor.

Yani uzmanlar 'bir milkshake'den bir şey olmaz' demeden önce iki kere düşünmenizi öneriyorlar.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın