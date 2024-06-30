İstemeden Kilo Alıyor Olabilirsiniz: 9 Adımda Dikkat Etmeniz Gerekenler
İstemeden Kilo Alıyor Olabilirsiniz: 9 Adımda Dikkat Etmeniz Gerekenler
Kaynak: https://www.healthline.com/nutrition/...
Şekerli yiyecek ve içecekler gibi tükettiğiniz bazı şeylerin bir sonucu olarak istemeden kilo alabilirsiniz. Ancak bazen de altta yatan bir sağlık durumu nedeniyle kilo alımı meydana gelebilir. Hadi detayları birlikte inceleyelim...👇
Uyarı: Bu içerikteki bilgiler, tıbbi öneri niteliği taşımamaktadır.
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İstenmeyen kilo alımı sinir bozucu olabilir ve diyet, yaşam tarzı ve altta yatan sağlık sorunları dahil olmak üzere çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir.
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Kalorisi yüksek, protein ve lif gibi temel besin maddeleri bakımından düşük olan çok fazla işlenmiş gıda tüketmek kilo alımına neden olabilir.
Düzenli olarak şekerli yiyecek ve içecek tüketmek, kilo alımı ve diyabet gibi kronik sağlık sorunları riskinin artmasıyla güçlü bir şekilde ilişkilidir.
Masa başı bir işte çalışmak, televizyon izlemek ve elektronik cihazlar kullanmak gibi aktiviteler de dahil olmak üzere hareketsizlik kilo alımına katkıda bulunabilir.
Yo-yo diyeti olarak bilinen tekrarlanan kilo verme ve geri alma döngüleri, uzun vadede kilo alma riskinin artmasıyla bağlantılıdır.
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Hipotiroidizm, depresyon, kardiyovasküler hastalık, diyabet ve polikistik over sendromu gibi bazı tıbbi durumlar kilo alımına yol açabilir.
Yetersiz uyku insülin salgılanmasını ve glikoz metabolizmasını etkileyerek kilo alımına yol açar.
Bütün ve minimal işlenmiş gıdalardan yoksun diyetler kilo alımı ile ilişkilidir.
Kronik stres kortizol seviyelerini artırır, bu da açlığı ve kalorili yiyeceklere duyulan isteği artırarak kilo alımına yol açabilir.
Yakılandan daha fazla kalori tüketmek kilo alımına yol açar. Dikkatli beslenme, yüksek lifli ve yüksek proteinli bir diyet ve artan fiziksel aktivite kalori alımını yönetmeye yardımcı olabilir.
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