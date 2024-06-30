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İstemeden Kilo Alıyor Olabilirsiniz: 9 Adımda Dikkat Etmeniz Gerekenler

İstemeden Kilo Alıyor Olabilirsiniz: 9 Adımda Dikkat Etmeniz Gerekenler

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
30.06.2024 - 14:31

Şekerli yiyecek ve içecekler gibi tükettiğiniz bazı şeylerin bir sonucu olarak istemeden kilo alabilirsiniz. Ancak bazen de altta yatan bir sağlık durumu nedeniyle kilo alımı meydana gelebilir. Hadi detayları birlikte inceleyelim...👇

Uyarı: Bu içerikteki bilgiler, tıbbi öneri niteliği taşımamaktadır.

Kaynak

Kaynak: https://www.healthline.com/nutrition/...
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İstenmeyen kilo alımı sinir bozucu olabilir ve diyet, yaşam tarzı ve altta yatan sağlık sorunları dahil olmak üzere çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir.

İstenmeyen kilo alımı sinir bozucu olabilir ve diyet, yaşam tarzı ve altta yatan sağlık sorunları dahil olmak üzere çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir.

Bunun arkasındaki nedenleri anlamak, aşırı kilo alımını etkili bir şekilde yönetmeye ve önlemeye yardımcı olabilir.

Kalorisi yüksek, protein ve lif gibi temel besin maddeleri bakımından düşük olan çok fazla işlenmiş gıda tüketmek kilo alımına neden olabilir.

Kalorisi yüksek, protein ve lif gibi temel besin maddeleri bakımından düşük olan çok fazla işlenmiş gıda tüketmek kilo alımına neden olabilir.

Bu gıdalar genellikle ilave şekerler, koruyucular ve sağlıksız yağlar içerir.

Düzenli olarak şekerli yiyecek ve içecek tüketmek, kilo alımı ve diyabet gibi kronik sağlık sorunları riskinin artmasıyla güçlü bir şekilde ilişkilidir.

Düzenli olarak şekerli yiyecek ve içecek tüketmek, kilo alımı ve diyabet gibi kronik sağlık sorunları riskinin artmasıyla güçlü bir şekilde ilişkilidir.

Şeker alımının azaltılması kilo yönetimine yardımcı olabilir.

Masa başı bir işte çalışmak, televizyon izlemek ve elektronik cihazlar kullanmak gibi aktiviteler de dahil olmak üzere hareketsizlik kilo alımına katkıda bulunabilir.

Masa başı bir işte çalışmak, televizyon izlemek ve elektronik cihazlar kullanmak gibi aktiviteler de dahil olmak üzere hareketsizlik kilo alımına katkıda bulunabilir.

Yürümek veya daha fazla ayakta durmak gibi fiziksel aktivitenin artırılması bu etkiyi ortadan kaldırabilir.

Yo-yo diyeti olarak bilinen tekrarlanan kilo verme ve geri alma döngüleri, uzun vadede kilo alma riskinin artmasıyla bağlantılıdır.

Yo-yo diyeti olarak bilinen tekrarlanan kilo verme ve geri alma döngüleri, uzun vadede kilo alma riskinin artmasıyla bağlantılıdır.

Kısıtlayıcı diyetler yerine sürdürülebilir yaşam tarzı değişiklikleri kilo yönetimi için daha etkilidir.

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Hipotiroidizm, depresyon, kardiyovasküler hastalık, diyabet ve polikistik over sendromu gibi bazı tıbbi durumlar kilo alımına yol açabilir.

Hipotiroidizm, depresyon, kardiyovasküler hastalık, diyabet ve polikistik over sendromu gibi bazı tıbbi durumlar kilo alımına yol açabilir.

Bu durumlar için kullanılan ilaçlar da kilo değişikliklerine katkıda bulunabilir.

Yetersiz uyku insülin salgılanmasını ve glikoz metabolizmasını etkileyerek kilo alımına yol açar.

Yetersiz uyku insülin salgılanmasını ve glikoz metabolizmasını etkileyerek kilo alımına yol açar.

Kötü uyku kalitesi ve süresi de açlığı ve yüksek kalorili yiyeceklere olan isteği artırabilir.

Bütün ve minimal işlenmiş gıdalardan yoksun diyetler kilo alımı ile ilişkilidir.

Bütün ve minimal işlenmiş gıdalardan yoksun diyetler kilo alımı ile ilişkilidir.

Daha fazla sebze, meyve, fasulye, yumurta, fındık ve tohum tüketmek kilo kaybını ve genel sağlığı destekleyebilir.

Kronik stres kortizol seviyelerini artırır, bu da açlığı ve kalorili yiyeceklere duyulan isteği artırarak kilo alımına yol açabilir.

Kronik stres kortizol seviyelerini artırır, bu da açlığı ve kalorili yiyeceklere duyulan isteği artırarak kilo alımına yol açabilir.

Stres yönetimi teknikleri kilo kaybına yardımcı olabilir.

Yakılandan daha fazla kalori tüketmek kilo alımına yol açar. Dikkatli beslenme, yüksek lifli ve yüksek proteinli bir diyet ve artan fiziksel aktivite kalori alımını yönetmeye yardımcı olabilir.

Yakılandan daha fazla kalori tüketmek kilo alımına yol açar. Dikkatli beslenme, yüksek lifli ve yüksek proteinli bir diyet ve artan fiziksel aktivite kalori alımını yönetmeye yardımcı olabilir.

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