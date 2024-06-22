Apandisit Geliyorum Demez: Apandisitin Gizli Belirtileri

Fizik muayene ve tıbbi görüntüleme veya kan testleri yoluyla hızlı teşhis çok önemlidir. Tedavi edilmeyen apandisit, perforasyon ve sepsis gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir ve bu da zamanında tıbbi müdahalenin gerekliliğini vurgular.

Apandisit ile ilgili daha detaylı bilgi almak için doktorunuza başvurmayı ihmal etmeyin.