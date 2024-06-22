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Apandisit Geliyorum Demez: Apandisitin Gizli Belirtileri

Apandisit Geliyorum Demez: Apandisitin Gizli Belirtileri

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
22.06.2024 - 17:31

Apandisit esasen apandiskin tıkanması, şişmesi veya enfekte olmasıdır. Karın ağrısı bunun tek işareti değildir, daha ince belirtilere dikkat etmek gerekir. Hadi hep birlikte Apandisitin görmezden gelmemeniz gereken 5 sinsi belirtisini öğrenelim...👇

Uyarı: Bu içerikteki bilgiler, tıbbi öneri niteliği taşımamaktadır.

Kaynak

Kaynak: https://www.huffpost.com/entry/signs-...
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Apandisit, karnın sağ alt kısmında küçük bir organ olan apandisin tıkanması, şişmesi veya enfekte olması durumudur.

Apandisit, karnın sağ alt kısmında küçük bir organ olan apandisin tıkanması, şişmesi veya enfekte olması durumudur.

Geleneksel olarak şiddetli ağrı, ateş ve kusma ile ilişkili olsa da, farklı demografik gruplara göre değişen daha az tipik semptomlarla ortaya çıkabilir. Hadi bunlar nelermiş görelim 👇

Sağ alt karın bölgesinde ağrı

Sağ alt karın bölgesinde ağrı

Genellikle göbek deliğinin yakınında başlayan ve karnın sağ alt kısmına doğru ilerleyen ağrı zamanla kötüleşir ve regl krampına benzeyebilir veya kalçaya doğru yayılabilir.

Kabızlık veya ishal

Kabızlık veya ishal

Bağırsak alışkanlıklarında kabızlık veya ishal gibi beklenmedik değişiklikler apandisite eşlik edebilir ve tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyulduğunu gösterir.

Bel ağrısı

Bel ağrısı

Apandisit sırtın sağ tarafına doğru uzanan ağrıya neden olabilir ve omurga sorunları veya kronik sırt problemleri gibi diğer durumların semptomlarını andırabilir.

İştah kaybı

İştah kaybı

İştahta ani bir azalma apandisitin erken bir göstergesi olabilir ve daha detaylı değerlendirmeyi gerektirir.

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Hareket ile gelen ağrılar

Hareket ile gelen ağrılar

Eğilme, hapşırma veya öksürme gibi aktivitelerle kötüleşen hareketle ilişkili ağrı, tıbbi değerlendirmeyi gerektiren bir başka potansiyel apandisit belirtisidir.

Apandisitten şüpheleniyorsanız, özellikle yüksek ateşiniz ve şiddetli karın ağrınız varsa derhal tıbbi yardım alın.

Apandisitten şüpheleniyorsanız, özellikle yüksek ateşiniz ve şiddetli karın ağrınız varsa derhal tıbbi yardım alın.

Fizik muayene ve tıbbi görüntüleme veya kan testleri yoluyla hızlı teşhis çok önemlidir. Tedavi edilmeyen apandisit, perforasyon ve sepsis gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir ve bu da zamanında tıbbi müdahalenin gerekliliğini vurgular. 

Apandisit ile ilgili daha detaylı bilgi almak için doktorunuza başvurmayı ihmal etmeyin.

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