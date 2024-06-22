Apandisit Geliyorum Demez: Apandisitin Gizli Belirtileri
Apandisit Geliyorum Demez: Apandisitin Gizli Belirtileri
Kaynak: https://www.huffpost.com/entry/signs-...
Apandisit esasen apandiskin tıkanması, şişmesi veya enfekte olmasıdır. Karın ağrısı bunun tek işareti değildir, daha ince belirtilere dikkat etmek gerekir. Hadi hep birlikte Apandisitin görmezden gelmemeniz gereken 5 sinsi belirtisini öğrenelim...👇
Uyarı: Bu içerikteki bilgiler, tıbbi öneri niteliği taşımamaktadır.
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Apandisit, karnın sağ alt kısmında küçük bir organ olan apandisin tıkanması, şişmesi veya enfekte olması durumudur.
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Sağ alt karın bölgesinde ağrı
Kabızlık veya ishal
Bel ağrısı
İştah kaybı
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Hareket ile gelen ağrılar
Apandisitten şüpheleniyorsanız, özellikle yüksek ateşiniz ve şiddetli karın ağrınız varsa derhal tıbbi yardım alın.
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