Bu Zamanda Fit Kalmak Zor: Sağlıklı Besinler Neden Abur Cuburdan Daha Pahalı?

Dondurulmuş yemekler ve atıştırmalıklar gibi rafa dayanıklı gıdalar, hızlı nakliye gerektirmedikleri ve koruyucu maddeler sayesinde aylarca saklanabildikleri için daha ucuzdur. Toplu üretim maliyetlerini daha da düşürür, bu da onları daha az besleyici ancak daha uygun fiyatlı hale getirir.