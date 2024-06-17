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Bu Zamanda Fit Kalmak Zor: Sağlıklı Besinler Neden Abur Cuburdan Daha Pahalı?

Bu Zamanda Fit Kalmak Zor: Sağlıklı Besinler Neden Abur Cuburdan Daha Pahalı?

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
17.06.2024 - 11:01

Sağlıklı besleneyim derken cebinize daha fazla zarar verdiğinizi mi fark etmeye başladınız? Hadi bunun ardında yatan sebepler nelermiş hep birlikte görelim. 👇

Kaynak: https://www.mentalfloss.com/posts/why...
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Taze gıda maliyetlerinin daha fazla olması

Taze gıda maliyetlerinin daha fazla olması

Meyve, sebze ve et gibi taze gıdalar, hızlı ve etkin nakliye ihtiyaçları nedeniyle daha pahalıdır. Bununla birlikte depolama ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin yenilenmesi de gerekmektedir. Mevsim dışı meyveler ve işgücü kıtlığı da bu yüksek maliyetlere katkıda bulunmaktadır.

Daha ucuz rafta saklanabilir gıda

Daha ucuz rafta saklanabilir gıda

Dondurulmuş yemekler ve atıştırmalıklar gibi rafa dayanıklı gıdalar, hızlı nakliye gerektirmedikleri ve koruyucu maddeler sayesinde aylarca saklanabildikleri için daha ucuzdur. Toplu üretim maliyetlerini daha da düşürür, bu da onları daha az besleyici ancak daha uygun fiyatlı hale getirir.

Tüketici tereddütleri

Tüketici tereddütleri

Taze gıdanın yüksek maliyeti, birçok tüketicinin daha ucuz seçenekleri tercih etmesine yol açmaktadır. 2023 yılında yapılan bir ankette, Amerikalıların yüzde 46'sının taze gıda maliyetini sağlıklı beslenmenin önünde bir engel olarak gördüğünü ve yüzde 45'inin daha düşük maliyeti nedeniyle haftada en az bir kez fast food satın aldığını ortaya koymuştur.

Genel sebepler

Genel sebepler

Sağlıklı ve sağlıksız gıdalar arasındaki maliyet farkı büyük ölçüde tedarik zinciri lojistiği ve taze gıdaların rafta saklanabilir ürünlere kıyasla depolama ihtiyaçlarından kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, mevsiminde ürün ve toplu kiler ürünleri satın almak gibi stratejik alışveriş tercihleri, tüketicilerin ceplerini zorlamadan daha sağlıklı beslenmelerine yardımcı olabilir.

Bununla birlikte sağlıklı yemenin önündeki birçok sebep göz önünde bulundurulduğunda yapılacak en uygun şeyin planlı alışverişler yapmak olduğu ortaya çıkmaktadır.

Bununla birlikte sağlıklı yemenin önündeki birçok sebep göz önünde bulundurulduğunda yapılacak en uygun şeyin planlı alışverişler yapmak olduğu ortaya çıkmaktadır.
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Bütçeye uygun sağlıklı beslenme

Bütçeye uygun sağlıklı beslenme

Her ne kadar zor olsa da kısıtlı bir bütçeyle sağlıklı beslenmek mümkündür. Mevsiminde taze gıdaları tercih etmek maliyetleri düşürebileceği gibi, besin değerlerinin çoğunu koruyan dondurulmuş sebzeleri tercih etmek de maliyetleri düşürebilir. Mercimek gibi kiler malzemeleri de uygun maliyetli ve sağlıklıdır.

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