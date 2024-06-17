Bu Zamanda Fit Kalmak Zor: Sağlıklı Besinler Neden Abur Cuburdan Daha Pahalı?
Bu Zamanda Fit Kalmak Zor: Sağlıklı Besinler Neden Abur Cuburdan Daha Pahalı?
Kaynak: https://www.mentalfloss.com/posts/why...
Sağlıklı besleneyim derken cebinize daha fazla zarar verdiğinizi mi fark etmeye başladınız? Hadi bunun ardında yatan sebepler nelermiş hep birlikte görelim. 👇
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Taze gıda maliyetlerinin daha fazla olması
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Daha ucuz rafta saklanabilir gıda
Tüketici tereddütleri
Genel sebepler
Bununla birlikte sağlıklı yemenin önündeki birçok sebep göz önünde bulundurulduğunda yapılacak en uygun şeyin planlı alışverişler yapmak olduğu ortaya çıkmaktadır.
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Bütçeye uygun sağlıklı beslenme
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