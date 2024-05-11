Eğer Genç Yaşta Elden Ayaktan Düşmek İstemiyorsanız Dikkat Etmeniz Gerekenler
Eğer Genç Yaşta Elden Ayaktan Düşmek İstemiyorsanız Dikkat Etmeniz Gerekenler
Kaynak: https://nypost.com/2024/04/24/lifesty...
Zamanı yavaşlatamayız ancak zamanın üzerimizdeki etkilerini yavaşlatabiliriz. Atılması gereken ilk adım kontrol edebileceğimiz alanlarda daha sağlıklı seçimler yapmaktır ve bu da kötü alışkanlıklardan vazgeçmekle başlar. Hadi hep birlikte bu kötü alışlanlıklar nelermiş görelim...👇
Uyarı: Bu içerikteki bilgiler, tıbbi öneri niteliği taşımamaktadır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Tütün ürünleri tüketmek.
2. Aşırı güneşe maruz kalmak.
3. Kötü beslenmek.
Yaşlanma belirtileriyle mücadele etmek için düşük glisemik indeksli meyveler, sebzeler, yağsız proteinler ve anti-enflamatuar yağları içeren besinleri tercih etmek gerekiyor.
4. Egzersiz eksikliği.
İçeriğin Devamı Aşağıda
5. Yetersiz uyku.
6. Kötü ağız hijyeni.
7. Kronik stress.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın