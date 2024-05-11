Eğer Genç Yaşta Elden Ayaktan Düşmek İstemiyorsanız Dikkat Etmeniz Gerekenler

Besin eksikliği olan bir diyet yaşlanmayı hızlandırır. Özellikle de iltihaplanmaya, kolajen hasarına ve cilt yaşlanmasına neden olan işlenmiş gıdalar, şekerler ve sağlıksız yağlar bakımından yüksek diyetler sağlığınız için tehdit oluşturur. Uzmanlara göre bu diyetler aynı zamanda metabolik sendrom ve koroner arter hastalığı, kanser ve Alzheimer gibi ilgili hastalıkların riskini de artırmaktadır.