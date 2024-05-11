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Eğer Genç Yaşta Elden Ayaktan Düşmek İstemiyorsanız Dikkat Etmeniz Gerekenler

Eğer Genç Yaşta Elden Ayaktan Düşmek İstemiyorsanız Dikkat Etmeniz Gerekenler

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
11.05.2024 - 12:01

Zamanı yavaşlatamayız ancak zamanın üzerimizdeki etkilerini yavaşlatabiliriz. Atılması gereken ilk adım kontrol edebileceğimiz alanlarda daha sağlıklı seçimler yapmaktır ve bu da kötü alışkanlıklardan vazgeçmekle başlar. Hadi hep birlikte bu kötü alışlanlıklar nelermiş görelim...👇

Uyarı: Bu içerikteki bilgiler, tıbbi öneri niteliği taşımamaktadır.

Kaynak: https://nypost.com/2024/04/24/lifesty...
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1. Tütün ürünleri tüketmek.

1. Tütün ürünleri tüketmek.

Tütün ürünleri tüketmk, yaşlanmayı hızlandırır. Kanser, kalp hastalığı ve felç riskini artırarak beklenen yaşam süresini önemli ölçüde kısaltır. Sigarayı hemen bırakmak en etkili çözümdür. Uzmanlar bir bırakma tarihi belirlemeyi, tetikleyicilerden kaçınmayı, destek almayı ve başarı için nikotin replasman tedavisini veya ilaçlar almayı önermektedir.

2. Aşırı güneşe maruz kalmak.

2. Aşırı güneşe maruz kalmak.

Aşırı güneşe maruz kalmak cilt DNA'sına zarar vererek kırışıklıklara, sarkmalara ve koyu lekelere neden olurken, bazal hücreli karsinom ve melanom gibi cilt kanserleri riskini de artırır. Korunma önlemleri arasında yüksek SPF güneş kremi kullanmak, koruyucu giysiler giymek, güneşin yoğun olduğu saatlerden kaçınmak, şapka ve güneş gözlüğü ile örtünmek, gölge aramak, susuz kalmamak ve C ve E vitaminleri gibi antioksidanlar kullanmak yer alır.

3. Kötü beslenmek.

3. Kötü beslenmek.

Besin eksikliği olan bir diyet yaşlanmayı hızlandırır. Özellikle de iltihaplanmaya, kolajen hasarına ve cilt yaşlanmasına neden olan işlenmiş gıdalar, şekerler ve sağlıksız yağlar bakımından yüksek diyetler sağlığınız için tehdit oluşturur. Uzmanlara göre bu diyetler aynı zamanda metabolik sendrom ve koroner arter hastalığı, kanser ve Alzheimer gibi ilgili hastalıkların riskini de artırmaktadır.

Yaşlanma belirtileriyle mücadele etmek için düşük glisemik indeksli meyveler, sebzeler, yağsız proteinler ve anti-enflamatuar yağları içeren besinleri tercih etmek gerekiyor.

Yaşlanma belirtileriyle mücadele etmek için düşük glisemik indeksli meyveler, sebzeler, yağsız proteinler ve anti-enflamatuar yağları içeren besinleri tercih etmek gerekiyor.

Bunun yanı sıra C vitamini, yeşil çay ve omega-3 yağ asitleri gibi antioksidan açısından zengin gıdalar açısından zengin dengeli bir diyet öneriyorlar. Ek ipuçları arasında evde yemek pişirmek, porsiyonları kontrol etmek ve besin alımını iyileştirmek için susuz kalmamak yer alıyor.

4. Egzersiz eksikliği.

4. Egzersiz eksikliği.

Egzersiz eksikliği kas kaybına, kemik yoğunluğunun azalmasına, kilo alımına ve kardiyovasküler sorunlara neden olarak yaşlanmayı hızlandırır. Düzenli fiziksel aktivite, özellikle de kuvvet antrenmanı, kas kütlesini, dolaşımı ve bilişsel sağlığı korumak için gereklidir. Uzun süreli bir rutini sürdürmek için keyifli aktiviteler bulun, gerçekçi hedefler belirleyin ve vücudunuzu dinleyin tavsiyesinde bulunuyor.

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5. Yetersiz uyku.

5. Yetersiz uyku.

Uyku eksikliği cilt sağlığına zarar vererek, iltihaplanmayı artırarak ve hormonları bozarak yaşlanmayı hızlandırır. Yeterli uyku hücre onarımı ve Alzheimer gibi hastalıkların önlenmesi için hayati önem taşır. Uyku kalitesini artırmak için düzenli bir program uygulayın, sakinleştirici bir ortam yaratın, yatmadan önce uyarıcılardan kaçının, karbonhidrat alımını sınırlayın ve mavi ışığa maruz kalmayı azaltın. Stresi yönetmek uyku için çok önemlidir. Gerekirse profesyonel yardım alın.

6. Kötü ağız hijyeni.

6. Kötü ağız hijyeni.

Kötü ağız hijyeni diş eti hastalığına, diş kaybına, lekeli dişlere ve ağız kokusuna neden olarak yaşlanmayı hızlandırır. Diş eti hastalığı ve diş kaybı genel sağlık durumunu etkiler ve kalp hastalığı riskiyle bağlantılıdır. Optimal ağız hijyeni düzenli diş muayenesi, kapsamlı diş fırçalama, diş ipi ve antimikrobiyal gargara kullanımını içerir. Şekerli ve asitli gıdaların sınırlandırılması, tütünden kaçınılması, susuz kalınmaması ve yemeklerden sonra şekersiz sakız çiğnenmesi de ağız sağlığının korunmasına yardımcı olur.

7. Kronik stress.

7. Kronik stress.

Kronik yüksek stres seviyeleri telomerleri kısaltarak yaşlanmayı hızlandırabilir. Stres ayrıca cilt rahatsızlıklarını kötüleştirir, ruh sağlığını etkiler ve vücudun onarım yeteneğini bozarak erken yaşlanmayı teşvik eder. Farkındalık, meditasyon, terapi ve düzenli fiziksel aktivite gibi stres yönetimi teknikleri stresi azaltmaya yardımcı olur. Egzersizler kortizol üretimini azaltarak stresin azaltılması için önemli olan uykuyu kolaylaştırır.

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