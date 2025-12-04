Devlet Bahçeli’den Papa Ziyaretine Tepki: "Müslüman Mahallesinde Salyangoz Sattırmayız"
Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyareti tartışılmaya devam ediyor. Papa, İznik'te antik Aziz Neophytos Bazilikası'nın arkeolojik kazı alanını ziyaret ederek burada temsili bir ayin gerçekleştirmişti. İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yapan Papa’nın özellikle İznik ziyareti ve kapalı spor salonunda yaptığı ayin tepki çekmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Papa’nın İznik ziyaretine tepki göstererek, “Müslüman mahallesinde salyangoz satmanın manası yok” ifadelerini kullandı.
Hristiyan dininin en önemli olaylarından biri olarak geçen İznik Konsili'nin 1700. yıldönümünde Papa’nın Türkiye ziyareti konuşulmaya devam ediyor.
“Şova dayalı dini ritüeller halkımızı rahatsız etmiştir.”
“Asırlar boyu yazılan senaryoları görmezden gelemeyiz”
