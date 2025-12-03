"Papa İznik'e Büyü Yaptı" Söylemlerinin Ardından Bir Kişi Ayin Yapılan Yerleri Sirke ile Temizledi

Katoliklerin yeni ruhani lideri Papa 14. Leo, geçtiğimiz günlerde İznik'i ziyaret etti. Kendisi ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye’ye yaptı. İznik'in Hristiyanlık tarihi açısından büyük bir öneme sahip olması sebebiyle yaptığı bu ziyaret sırasında bir de ayin gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen ayinin ardından 'Papa İznik'e büyü yaptı' söylemleri yayıldı. Bunun üzerine bir kadın ayin yapılan yerleri sirke ile sildi.