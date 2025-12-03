onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
"Papa İznik'e Büyü Yaptı" Söylemlerinin Ardından Bir Kişi Ayin Yapılan Yerleri Sirke ile Temizledi

"Papa İznik'e Büyü Yaptı" Söylemlerinin Ardından Bir Kişi Ayin Yapılan Yerleri Sirke ile Temizledi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.12.2025 - 13:55

İçerik Devam Ediyor

Katoliklerin yeni ruhani lideri Papa 14. Leo, geçtiğimiz günlerde İznik'i ziyaret etti. Kendisi ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye’ye yaptı. İznik'in Hristiyanlık tarihi açısından büyük bir öneme sahip olması sebebiyle yaptığı bu ziyaret sırasında bir de ayin gerçekleştirdi. 

Gerçekleştirilen ayinin ardından 'Papa İznik'e büyü yaptı' söylemleri yayıldı. Bunun üzerine bir kadın ayin yapılan yerleri sirke ile sildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

"İçiniz rahat olsun sirke ile temizledim"

"İçiniz rahat olsun sirke ile temizledim"

Her yeri sirke ile temizleyen kadın, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak 'İçiniz rahat olsun' dedi. Papa'nın ziyaretinin ardından İznik ile ilgili söylemlerin artmasının yanı sıra artan başka bir şey daha oldu. O da kiralar. Bundan sonra bölgede neler olacağı ise merak konusu.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
3
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın