"Papa İznik'e Büyü Yaptı" Söylemlerinin Ardından Bir Kişi Ayin Yapılan Yerleri Sirke ile Temizledi

Katoliklerin yeni ruhani lideri Papa 14. Leo, geçtiğimiz günlerde İznik'i ziyaret etti. Kendisi ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye’ye yaptı. İznik'in Hristiyanlık tarihi açısından büyük bir öneme sahip olması sebebiyle yaptığı bu ziyaret sırasında bir de ayin gerçekleştirdi.
Gerçekleştirilen ayinin ardından 'Papa İznik'e büyü yaptı' söylemleri yayıldı. Bunun üzerine bir kadın ayin yapılan yerleri sirke ile sildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"İçiniz rahat olsun sirke ile temizledim"
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın