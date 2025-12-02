İçerik Üreticisi Merve Argül Anlattı: Mülakatlarda Sorulan O Meşhur Soruya Vermemeniz Gereken Cevaplar

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DRhu5pbCo-w/
İş görüşmeleri, birçoğumuz için gerçekten stres yaratyor. Bu durum, genellikle belirsizlik ve beklentilerin yüksek olması nedeniyle oluşuyor. Ayrıca neredeyse bir sınavdan geçiyormuş gibi hissedebiliyoruz. İş görüşmeleri, kişinin profesyonel yeteneklerini ve kişilik özelliklerini sergileme fırsatı sunuyor. Ancak karşı tarafın beklentileri tam olarak bilinmediğinden bu süreç bir kaosa dönüşebiliyor.
Sosyal medyada kariyer ile ilgili içerikler üreten Merve Argül, mülakatlarda sorulan 'Önceki işinizden neden ayrıldınız?' sorusuna verilmemesi gereken cevapları anlattı. Video, özellikle iş görüşmesine hazırlananlara fikir verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Merve Argül, "Önceki işinizden neden ayrıldınız?" sorusu gelirse yapmamanız gerekenleri şöyle sıraladı.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın