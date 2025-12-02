onedio
İçerik Üreticisi Merve Argül Anlattı: Mülakatlarda Sorulan O Meşhur Soruya Vermemeniz Gereken Cevaplar

Pelin Yelda Göktepe
02.12.2025 - 14:33 Son Güncelleme: 02.12.2025 - 15:04

İş görüşmeleri, birçoğumuz için gerçekten stres yaratyor. Bu durum, genellikle belirsizlik ve beklentilerin yüksek olması nedeniyle oluşuyor. Ayrıca neredeyse bir sınavdan geçiyormuş gibi hissedebiliyoruz. İş görüşmeleri, kişinin profesyonel yeteneklerini ve kişilik özelliklerini sergileme fırsatı sunuyor. Ancak karşı tarafın beklentileri tam olarak bilinmediğinden bu süreç bir kaosa dönüşebiliyor. 

Sosyal medyada kariyer ile ilgili içerikler üreten Merve Argül, mülakatlarda sorulan 'Önceki işinizden neden ayrıldınız?' sorusuna verilmemesi gereken cevapları anlattı. Video, özellikle iş görüşmesine hazırlananlara fikir verdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DRhu5pbCo-w/
Buradan izleyebilirsiniz;

Merve Argül, "Önceki işinizden neden ayrıldınız?" sorusu gelirse yapmamanız gerekenleri şöyle sıraladı.

  • Eski yöneticinizi kötülemek

  • Şirketi kötülemek.

  • Duygusal detaylara girmek

Bu tarz yanıtların sizi zayıf göstereceğini ve profesyonellikten uzak olduğunu belirten Argül 'Duyguyu değil durumu anlatın, kırgınlığınızı değil olgunluğunuzu gösterin' dedi.

