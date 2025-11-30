onedio
Bir Çalışan AVM'de Çalışmanın Artılarını ve Eksilerini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
30.11.2025 - 11:19

AVM'ler, kendi içerisinde belirlediği kurallarla işleyen özel mekanlar. Bu nedenle, AVM'de çalışmak da biraz farklı olabiliyor. Kendi içerisinde bir dünya olan AVM'lerde çalışmanın avantajları da var dezavantajları da. 

Bir AVM çalışanı, AVM'de çalışmanın artılarını ve eksilerini paylaştı. Anlattıkları iş arayanlara fikir verirken bazı detaylar ise kafa karıştırdı.

Kolay mı zor mu?

AVM çalışanları için indirimler, hava koşulları, çalışma saatleri gibi avantajlarının yanında gün boyu pek çok insanla muhatap olmanın sebep olduğu problemlerden bahsetti. Pek çok kişi sorun olarak bahsettiği şeylerin pek çok iş yerinde olduğunu savundu ve AVM'de çalışmayı avantajlı buldu .

