Sağlık Bakanı'nın Açıklamasının Ardından Bir Grup Doktor Bir Günde Baktıkları Hasta Sayısını Paylaştı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu geçtiğimiz günlerde, sağlık hizmetlerinde dünyanın en iyisi olduğumuzu, Avrupa'nın bazı ülkelerinde insanların ameliyat olmak ya da doktora muayene olmak için 1 sene beklediğini söylemişti. Bunun üzerine doktorlarımızın bir günde baktıkları hasta sayısı gündeme geldi.
Bir grup doktor, acilde bir günde kaç hasta baktıklarını paylaştı. Verdikleri sayıları ise izleyenleri hayrete düşürdü.
Buradan izleyebilirsiniz;
Acillerin gereksiz yere meşgul edilmesinin önüne geçilmesi gerekiyor.
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
