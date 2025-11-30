onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Sağlık Bakanı'nın Açıklamasının Ardından Bir Grup Doktor Bir Günde Baktıkları Hasta Sayısını Paylaştı

Sağlık Bakanı'nın Açıklamasının Ardından Bir Grup Doktor Bir Günde Baktıkları Hasta Sayısını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.11.2025 - 08:38

İçerik Devam Ediyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu geçtiğimiz günlerde, sağlık hizmetlerinde dünyanın en iyisi olduğumuzu, Avrupa'nın bazı ülkelerinde insanların ameliyat olmak ya da doktora muayene olmak için 1 sene beklediğini söylemişti. Bunun üzerine doktorlarımızın bir günde baktıkları hasta sayısı gündeme geldi.

Bir grup doktor, acilde bir günde kaç hasta baktıklarını paylaştı. Verdikleri sayıları ise izleyenleri hayrete düşürdü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Acillerin gereksiz yere meşgul edilmesinin önüne geçilmesi gerekiyor.

Acillerin gereksiz yere meşgul edilmesinin önüne geçilmesi gerekiyor.

İnsanlar randevu alırken yaşadıkları sıkıntılar ve uzun süre randevu beklemek istememeleri nedeniyle aciliyeti olmayan durumlar için de acillere başvurabiliyor. Bu da gerçekten durumu acil olan insanların zamanında hizmet almasını engelleyebiliyor. Ayrıca doktorlar da bu sebeple gün içinde sayısız hasta muayene etmek zorunda kalıyor.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
5
3
2
2
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın