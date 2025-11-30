Sağlık Bakanı'nın Açıklamasının Ardından Bir Grup Doktor Bir Günde Baktıkları Hasta Sayısını Paylaştı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu geçtiğimiz günlerde, sağlık hizmetlerinde dünyanın en iyisi olduğumuzu, Avrupa'nın bazı ülkelerinde insanların ameliyat olmak ya da doktora muayene olmak için 1 sene beklediğini söylemişti. Bunun üzerine doktorlarımızın bir günde baktıkları hasta sayısı gündeme geldi.

Bir grup doktor, acilde bir günde kaç hasta baktıklarını paylaştı. Verdikleri sayıları ise izleyenleri hayrete düşürdü.