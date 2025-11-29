İsveç'te Yaşayan Bir Türk Aldığı Kredinin Faizinin Geri Ödendiğini Duyunca Sevinçten Havalara Uçtu

Günümüzde, kredi faiz oranlarının yüksekliği nedeniyle, kredi çekmek artık bir seçenek olmaktan çıktı bildiğiniz üzere. Bu durum, pek çok kişinin ve işletmelerin finansal hedeflerini tamamen değiştirdi. Bu durum, ekonomik hareketliliği de etkiledi haliyle. Peki diğer ülkelerde kredi sistemleri nasıl?
İsveç'te yaşayan bir Türk ödediği kredinin faizini geri alabileceğini öğrenince sevinçten ne yapacağını şaşırdı. Bu sisteme zaten alışık olan eşinin rahatlığı ise dikkat çekti.
Buradan izleyebilirsiniz;
Türkiye'de kredi faizini geri almak mümkün mü?
