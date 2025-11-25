onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Acil Doktoru ve Bir İSM Doktoru Sıradan Bir Mesai Günlerini Karşılaştırdı

Bir Acil Doktoru ve Bir İSM Doktoru Sıradan Bir Mesai Günlerini Karşılaştırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.11.2025 - 09:31

İçerik Devam Ediyor

Doktorluk, dünyanın en zor ve en kutsal mesleklerinden biri. Doktorlar, insan hayatını kurtarmak ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamak için neredeyse tüm hayatlarını bu mesleğe adıyor. Doktorluk, sadece bilimsel bilgi ve tıbbi beceri gerektirmekle kalmıyor, aynı zamanda empati, anlayış ve sabır gibi kişisel nitelikler de gerektiriyor. Peki hangi branş daha zor. 

Bir acil doktoru ve bir İSM doktoru sıradan bir mesai günlerini karşılaştırdı. Aradaki fark ise özellikle doktor adaylarına fikir verdi.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@esergurbuz/ph...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

İSM doktoru nedir?

İSM doktoru nedir?

İSM doktoru yani İlçe Sağlığı Merkezi doktoru ilçedeki toplum sağlığı hizmetlerini planlar, yürütür ve denetler. Yani bireysel hastalarla değil, genel halk sağlığı ile ilgilenirler. Aşı programları, bulaşıcı hastalıkların kontrolü için planlama ve denetimler gerçekleştirirler. Yani kısacası sağlık hizmetlerinin düzenli yürümesini sağlarlar.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın