Doktorluk, dünyanın en zor ve en kutsal mesleklerinden biri. Doktorlar, insan hayatını kurtarmak ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamak için neredeyse tüm hayatlarını bu mesleğe adıyor. Doktorluk, sadece bilimsel bilgi ve tıbbi beceri gerektirmekle kalmıyor, aynı zamanda empati, anlayış ve sabır gibi kişisel nitelikler de gerektiriyor. Peki hangi branş daha zor.

Bir acil doktoru ve bir İSM doktoru sıradan bir mesai günlerini karşılaştırdı. Aradaki fark ise özellikle doktor adaylarına fikir verdi.