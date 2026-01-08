Topçular–Eskihisar Feribotunda Büyük Panik: Feribot Fırtına Nedeniyle Denizde Sürüklendi
İDO’ya ait arabalı feribot, saat 11.20’de Topçular’dan Eskihisar’a gitmek için hareketlendi. Birden şiddetlenen fırtına nedeniyle feribot denizde sürüklenmeye başladı. Kocaeli mevkiine doğru sürüklenen feribotta büyük panik yaşanırken, denizde mahsur kalan vatandaşlar kurtarılmayı beklemeye başladı. Gemi kaptanı tarafından sık sık sakin olunması konusunda uyarıların yapıldığı öğrenildi.
Denizde sürüklenen feribottan görüntüler
Fırtına nedeniyle denizde ilerleyemedi.
