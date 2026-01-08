onedio
Topçular–Eskihisar Feribotunda Büyük Panik: Feribot Fırtına Nedeniyle Denizde Sürüklendi

Topçular–Eskihisar Feribotunda Büyük Panik: Feribot Fırtına Nedeniyle Denizde Sürüklendi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.01.2026 - 14:50

İDO’ya ait arabalı feribot, saat 11.20’de Topçular’dan Eskihisar’a gitmek için hareketlendi. Birden şiddetlenen fırtına nedeniyle feribot denizde sürüklenmeye başladı. Kocaeli mevkiine doğru sürüklenen feribotta büyük panik yaşanırken, denizde mahsur kalan vatandaşlar kurtarılmayı beklemeye başladı. Gemi kaptanı tarafından sık sık sakin olunması konusunda uyarıların yapıldığı öğrenildi.

Denizde sürüklenen feribottan görüntüler

Fırtına nedeniyle denizde ilerleyemedi.

Fırtına nedeniyle denizde ilerleyemedi.

Yalova’da Topçular’dan saat 11.20’de Eskihisar’a gitmek için yola çıkan İDO’ya ait arabalı feribot, fırtınaya yakalandı.

Onlarca araç ve yüzlerce yolcuyla deniz ortasında sürüklenen geminin Kocaeli istikametine doğru sürüklendiği öğrenildi.

Yaklaşık 2 saattir deniz ortasında araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlar kurtarılmayı beklerken, gemi kaptanı tarafından sık sık sakin olunması konusunda uyarıların yapıldığı belirtildi.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
