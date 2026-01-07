onedio
Bir Fizyoterapist Evde En Zararlı Oturma Şeklini Gösterdi

Dilara Bağcı Peker
07.01.2026 - 23:09

Yorucu bir günün ardından eve geldiniz, akşam yemeğinizi yediniz ve TV'de en sevdiğiniz diziyi veya heyecanlı bir maçı izleyeceksiniz. Mümkünse kimse keyfinizi bozmasın. O koltukta şöyle rahatça uzanıp, deyim yerindeyse 'yayılıp' oturacaksınız! Peki bu oturuş, vücudunuz için zararlı olabilir mi? Yoksa bel ve diz ağrılarınızın sebebi bu keyifli oturuşlarınız mı?

Instagram'da videolar paylaşan Fizyoterapist Bülent Aydın 'Evde en zararlı oturma şekli' videosunu paylaştı!

Kaynak: Instagram / bulentaydin_terapi

"Bel bölgesinde eğriliklere, kalça ve dizlerde ağrılara neden olabilir."

Fizyoterapist Bülent Aydın, evde en zararlı oturma şeklinin görseldeki oturma şekli olduğunu belirtiyor. Bir bacağımızı altımıza alıp arkamıza yaslanarak bir de tek bir tarafa doğru eğimli bir şekilde oturmak hem bel bölgemizde hem de kalça ve dizlerimizde ağrılara neden olabilir. Ayrıca uzun süre aynı pozisyonda hareketsiz kalmak da sağlık açısından sakıncalıdır. Daha sağlıklı bir yaşam için, hareketi hayatınıza katmayı ihmal etmeyin!

