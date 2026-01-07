Bir Fizyoterapist Evde En Zararlı Oturma Şeklini Gösterdi

Yorucu bir günün ardından eve geldiniz, akşam yemeğinizi yediniz ve TV'de en sevdiğiniz diziyi veya heyecanlı bir maçı izleyeceksiniz. Mümkünse kimse keyfinizi bozmasın. O koltukta şöyle rahatça uzanıp, deyim yerindeyse 'yayılıp' oturacaksınız! Peki bu oturuş, vücudunuz için zararlı olabilir mi? Yoksa bel ve diz ağrılarınızın sebebi bu keyifli oturuşlarınız mı?
Instagram'da videolar paylaşan Fizyoterapist Bülent Aydın 'Evde en zararlı oturma şekli' videosunu paylaştı!
Kaynak: Instagram / bulentaydin_terapi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Bel bölgesinde eğriliklere, kalça ve dizlerde ağrılara neden olabilir."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın