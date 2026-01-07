Bir Fizyoterapist Evde En Zararlı Oturma Şeklini Gösterdi

Fizyoterapist Bülent Aydın, evde en zararlı oturma şeklinin görseldeki oturma şekli olduğunu belirtiyor. Bir bacağımızı altımıza alıp arkamıza yaslanarak bir de tek bir tarafa doğru eğimli bir şekilde oturmak hem bel bölgemizde hem de kalça ve dizlerimizde ağrılara neden olabilir. Ayrıca uzun süre aynı pozisyonda hareketsiz kalmak da sağlık açısından sakıncalıdır. Daha sağlıklı bir yaşam için, hareketi hayatınıza katmayı ihmal etmeyin!