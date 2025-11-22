Abartı mı Normal mi? Bir Yazılım Şirketi Çalışanları Aylık Harcamalarını Paylaştı

Son zamanlarda yaşanan fiyat artışları, gelirler arasındaki dengeyi de olumsuz etkiledi. Bu durum, ekonomik dengelerin bozulmasına ve toplumda belirgin bir gelir adaletsizliğinin ortaya çıkmasına neden oldu. Bu aynı zamanda kişilerin kendi gelir ve giderleri arasındaki dengeyi de bozdu. Özellikle sabit gelire sahip olanlar ve düşük gelirli aileler üzerinde ciddi bir baskı oluşturdu.

Bir yazılım şirketi çalışanları aylık ortamala masraflarını paylaştı. Paylaştıkları rakamlar kimilerine makul gelirken kimileri ise abartı buldu.