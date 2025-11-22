onedio
Abartı mı Normal mi? Bir Yazılım Şirketi Çalışanları Aylık Harcamalarını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.11.2025

Son zamanlarda yaşanan fiyat artışları, gelirler arasındaki dengeyi de olumsuz etkiledi. Bu durum, ekonomik dengelerin bozulmasına ve toplumda belirgin bir gelir adaletsizliğinin ortaya çıkmasına neden oldu. Bu aynı zamanda kişilerin kendi gelir ve giderleri arasındaki dengeyi de bozdu. Özellikle sabit gelire sahip olanlar ve düşük gelirli aileler üzerinde ciddi bir baskı oluşturdu.

Bir yazılım şirketi çalışanları aylık ortamala masraflarını paylaştı. Paylaştıkları rakamlar kimilerine makul gelirken kimileri ise abartı buldu.

Abartı mı normal mi?

Kira, gıda gibi temel masraflar düşünüldüğünde birçoğunun bahsettiği ücretler aslında oldukça makul. Bunun yanında kredi ve kredi kartı borçları olanlar da var elbette. Peki 2025 yılında bir kişinin ortalama masrafı sizce ne kadar olmalı?

