Bir Gezgin Türklere Oturum İzni Veren Svalbard'da Sabah Saatlerindeki Havayı Paylaştı

Bir Gezgin Türklere Oturum İzni Veren Svalbard'da Sabah Saatlerindeki Havayı Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.11.2025 - 12:41 Son Güncelleme: 17.11.2025 - 12:47

Huzurlu yaşam ve refahı ile bilinen Norveç'te bulunan bir adanın Türklere oturum izni verdiği haberi büyük bir heyecan yaratmıştı hatırlarsanız. Ortalama 2000 kişinin yaşadığı Slavbard'da yaşam birçok vatandaşın dikkatini çekti. Günlük yaşamdan iş imkanlarına kadar pek çok detay araştırılmaya başlandı. Svalbard'ı ziyaret edip bölgeyi yerinde inceleyenler de oldu. 

Gezgin Mücahit Muğlu Svalbard'ın sabahını paylaştı. Saat 09.30'da çektiği video izleyenlerken bile üşümemize sebep oldu.

Kaynak: https://www.instagram.com/mucahitmugl...
Buradan izleyebilirsiniz;

Siz yaşayabilir miydiniz?

Siz yaşayabilir miydiniz?

Slavbard'da 6 ay gece, 6 ay gündüz yaşanıyor. Aynı zamanda buz gibi de soğuk. Burada genel olarak bilimsel araştırmalarını sürdüren bilim insanları yaşıyor. Bir de sokaklarda, sokak hayvanı olarak kutup ayısı görmeniz çok olası. Yapacak pek bir etkinlik de yok haliyle. Peki siz burada yaşayabilir miydiniz?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
