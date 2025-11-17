Bir Gezgin Türklere Oturum İzni Veren Svalbard'da Sabah Saatlerindeki Havayı Paylaştı

Slavbard'da 6 ay gece, 6 ay gündüz yaşanıyor. Aynı zamanda buz gibi de soğuk. Burada genel olarak bilimsel araştırmalarını sürdüren bilim insanları yaşıyor. Bir de sokaklarda, sokak hayvanı olarak kutup ayısı görmeniz çok olası. Yapacak pek bir etkinlik de yok haliyle. Peki siz burada yaşayabilir miydiniz?