Bir Gezgin Türklere Oturum İzni Veren Svalbard'da Sabah Saatlerindeki Havayı Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/mucahitmugl...
Huzurlu yaşam ve refahı ile bilinen Norveç'te bulunan bir adanın Türklere oturum izni verdiği haberi büyük bir heyecan yaratmıştı hatırlarsanız. Ortalama 2000 kişinin yaşadığı Slavbard'da yaşam birçok vatandaşın dikkatini çekti. Günlük yaşamdan iş imkanlarına kadar pek çok detay araştırılmaya başlandı. Svalbard'ı ziyaret edip bölgeyi yerinde inceleyenler de oldu.
Gezgin Mücahit Muğlu Svalbard'ın sabahını paylaştı. Saat 09.30'da çektiği video izleyenlerken bile üşümemize sebep oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Siz yaşayabilir miydiniz?
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın