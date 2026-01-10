onedio
Yurt Dışı Alışverişlerinde 30 Euro Limiti Kaldırılmasını “Fırsat” Olarak Yorumlayan İTO Başkanı’na Tepki Yağdı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.01.2026 - 11:46

Yurt dışı alışverişlerinde 30 euro limiti kaldırıldı. 30 euroya kadar olan ürünlerin gümrüksüz getirilmesine izin veren düzenlemenin kaldırılması yeni bir tartışmayı doğurdu. Vatandaşlar şimdi ek gümrük vergileriyle karşı karşıya kalmanın hesabını yaparken son 1 haftada e-ticaret sitelerinde fiyatlar iki kat arttı.

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç’in “30 Euro limitinin kaldırılmasını yerli üretim için çok önemli bir fırsat olarak görüyoruz” sözleri ise tepki çekti. X kullanıcıları yurt dışında 10 lira satılan ürünün Türkiye’de yaklaşık 2 bin TL’den satıldığını gösteren ekran görüntüleriyle Avdagiç’e yanıt verdi.

Yurt dışı alışverişlerinde 30 euro limiti kaldırıldı. Son bir haftada internet sitelerinde fiyatlar 2 kat arttı.

Gümrüksüz alışveriş dönemi sona erdi. Yurt dışında 30 euroya kadar olan siparişlerin gümrüksüz getirilmesine izin veren düzenleme yürürlükten kaldırıldı. Düzenlemenin kaldırılması fırsatçıları harekete geçirdi. son 1 haftada e-ticaret sitelerinin pek çok ürününde iki kat fiyat artışı gözlemlendi. Yurt dışı sitelerinden 10 TL'ye alınan ürünlerin ise Türkiye'de yaklaşık 2 bin TL'den satıldığı görüldü.

Yurt dışı alışverişlerinde fahiş gümrük ücretleriyle karşı karşıya kalacağını belirten vatandaşlar düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesini talep etti.

İTO Yönetim Kurulu Başkanı'ndan tepki çeken açıklama: "Çok önemli fırsat olarak görüyoruz.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, 30 euro limitiyle ilgili X hesabından bir paylaşım yaptı. '30 Euro limitinin kaldırılmasını yerli üretim için çok önemli bir fırsat olarak görüyoruz' diyen Avdagiç'in bu paylaşımı tepki çekti.

Avdagiç'in açıklaması şöyle:

'İş dünyası olarak uzun süredir gündemde tuttuğumuz ve yerli üretici ve üretimi himaye bakımından önemsediğimiz yurt dışından posta veya kargonun 30 Euro limit olmadan gümrük işlemlerine tabi tutulması yönündeki Cumhurbaşkanı Kararı’nı memnuniyetle karşılıyoruz. Bu süreçte yerli üretimin korunması ve adil rekabet ortamının güçlendirilmesine yönelik yaklaşımları dolayısıyla  Ticaret Bakanlığımıza ve  Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat'a teşekkür ederiz. AB’nin de 150 Euroluk gümrüksüz alışveriş muafiyetini kaldırmasının gündemde olduğunu biliyoruz. 

Bu düzenleme, orta ve uzun vadede Türkiye’nin üretim kapasitesini, istihdamını ve ticari dengelerini güçlendirecek bir fırsata dönüşebilir. Bu nedenle markalaşma, ölçek ekonomisi, tasarım alanlarında atılacak yeni adımlar ve Türkiye’nin e-ihracatta dünya markası olması için devletin desteğiyle birlikte yerli üreticilerimizin atacağı adımlara odaklanmalıyız.

Bu kararla birlikte yerli üreticilerimize tüketicimizin mağduriyet yaşamasını önlemede önemli sorumluluklar düşüyor. En başta üreticilerimiz ve markalarımız, üretimde kazanacağı maliyet avantajlarını tüketiciye daha çok yansıtmalıdır. Yerli üreticilerimizin fiyat-kalite dengesi tutturup, erişilebilir ürün gamını genişleterek, kararın amacının hasıl olması için tüm gücünü göstereceğine inanıyorum.'

İTO Başkanı'nın "fırsat" değerlendirmesine X kullanıcılardan tepki yağdı. İşte o tepkilerden bazıları:

'Buyurun beyefendi yerli üreticiyiz. Üretimimizin %99’unu dünyaya ihraç ediyoruz. Ama senin gelişecek dediğin o yerli üretimin daha uyduruk bir beyaz cam şişeyi üretemediği/üretmek istemediği için burada imal etttiğimiz ürünü Çin”den ithal ettiğimiz beyaz şişelere doldurup dünyaya satıyoruz. Yeni ürün geliştireceğiz, yine üretemediğiniz uyduruk bir plastik parçayı test ürünü etmek için numune olarak Çin’den  70 dolara satın  aldık, gümrük  100 bin lira para istiyor. Böyle mi gelişecek yerli üretim. Ben ürün geliştirmek için senin oda üyelerinin keyfi gelsin de bu malzemeleri üretsin diye mi bekleyeceğim, yoksa 70 dolarlık parçaya 100 bin  gümrük mü ödeyeceğim. Daha ne yaptığınızın farkında bile değilsiniz ama ben haber vereyim, yurtdışında 2 lokasyonda şube açmak için çalışmalar başladı. Aynen yerli üretim gelişecek, fırsat bu.'

"Çıkanın yoluna ilk taşı koyuyorsunuz."

'30 Euro limitinin kaldırılmasını '__yerli üretim için büyük fırsat' diye pazarlıyorsunuz.

Yalan.

Sizin “yerli üretim” dediğiniz şey ne biliyor musunuz?

Yurt dışından gelen ürüne (senin yıllardır yaptığın gibi __) plastik kutu geçirmek, vida sıkmak, etiket basmak.

Katma değer bu değil.

Yıllardır ithalatla zengin olmuş, aküyü, elektroniği, mekanik parçayı dışarıdan alıp burada sadece montaj yapan bir zihniyet şimdi Ar-Ge’den, üretimden bahsediyor. İronik.

Bu düzenleme kime yarıyor?

Gençlere mi, Ar-Ge yapanlara mı, prototip geliştirenlere mi?

Hayır.

Bu düzenleme; gümrükten geçirme yeteneği olanlara, ticaret odalarında koltuk işgal edenlere, ithalatla büyümüş servetleri daha da şişirenlere yarıyor.

Siz “adil rekabet” diyorsunuz ama rekabet yok.

Ben bir sensörü, bir motoru, bir mekanik parçayı tek tek getirirken boğuluyorum; siz konteynerle getiriyorsunuz, gecelik vergi muafiyetleri alıyorsunuz.

Kolay, hızlı, sorunsuz. Sonra dönüp “gençler neden üretmiyor?” diyorsunuz.

Üretiyorlar.

Ama siz geçit vermiyorsunuz.

Bu ülkenin önündeki engel 30 Euro değil.

Bu ülkenin önündeki engel; ithalat zengini olmuş, hiçbir gerçek Ar-Ge üretmemiş ticaret odası elitleri.

Haraç keser gibi sistem kurup “yerli üretim” diye konuşuyorsunuz.

Yerli üretim vida sıkmak değildir, kutulamak değildir. Yerli üretim risk almaktır, tasarım yapmaktır, prototip çıkarmaktır. Sizin hayatınızda bunların hiçbiri yok.

O yüzden bu karar ülkeyi ileri götürmez.

Sadece sizi daha zengin yapar.

Sonra birkaç yıl sonra yine aynı soruyu sorarsınız:

'Bu ülkeden neden dünya markası çıkmıyor?'

Çünkü siz çıkanın yoluna ilk taşı koyuyorsunuz.'

"10 TL şeyi 1000TL satması için 30 euroluk gümrük limitini kaldırdınız."

'Korkudan yorumları kapatmış... 

Siz içerideki adamlariniz 10 TL şeyi 1000TL satması için 30 euroluk gümrük limitini kaldırdınız. Halkı kesinlikle düşünmüyorsunuz..? Türk halkının düşmansınız aslında , elbet bugünlerde bitecek o zaman grs.

Temu 146 TL olan kablo N11 1558TL.'

"Çinli firmalar tanesini 40 liraya satarken ülkemizden bir satıcı 850 TL'ye satmaya çalıştı."

'Şekib Bey, şu kabloyu Çinli firmalar tanesini 40 liraya satarken ülkemizden bir satıcı 850 TL'ye satmaya çalıştı okulumuza. Bunun adına siz ticaret deyip avuçlarınızı ovuşturuyorsunuz ama biz düpedüz AHLÂKSIZLIK diyoruz. Bununla gurur duyabilirsiniz, hak varsa zehir zıkkım olsun.'

"20 bin TL, gümrük vergisi ve işlemleriyle 40bin TL’ye gelir."

'Mesela yurtdışında yaşayan halanız, teyzeniz, birisi bebeğize bir örgü yelek yapıp hediye yolladı. Ne oluyor biliyor musunuz bu garabet, bu ucubelerin öve öve bitiremediği yasa yüzünden: 

Gümrük müşavirliği sizi arayıp faturasını istiyor. Diyorsunuz ki fatura yok, hediye o. Diyorlar ki biz fiyat biçeriz o zaman. Sonra diyorlar ki bu giyim eşyası bunun TAREKS belgesi gerekiyor. Tamam alalım belgeyi diyorsunuz, ama üründen parça alıp laboratuvara göndermemiz lazım diyorlar. Yahu saçmalamayın öyle şey mi olur niye kesiyorsunuz diyorsunuz. Kanun böyle bizim de elimiz kolumuz bağlı diyorlar. Tamam alalım rapor o zaman diyorsunuz. Diyorlar ki rapor ücreti 20bin TL, gümrük vergisi ve işlemleriyle 40bin TL’ye gelir bu ürünün ithalatı diyorlar.

Şaka sanıyorsunuz değil mi? Şaka değil. Böyle işliyor süreç.'

83 bin TL gümrük vergisi.

'Bi firmayla reklam işi için anlaştık.Bana ücretsiz 3d yazıcı gönderdiler. Gümrük masraflarını karşılarız dediler. Ürün 359 dolar çıkan gümrük masrafına bakın. Adamlara anlatamadım şu durumu.'

"Herkes meseleyi sadece Temu vs. zannediyor."

'ARGE, genellikle 30 Euro altındaki parçalarla (step motor, sensör vs) başlar. Bunlara erişimi zorlaştırmak, yerli üretimi korumak değil; girişimcinin önünü kesmektir.

Küçük ölçekli ARGE'nin içinden geçtiler, haberleri yok.'

"Büyük tehlike."

"Acil düzenleme şart!"

'Gümrük muafiyet bedelinin 150 eurodan 30 euroya düşürülmesi kime yaradı? Ülkeye ekonomik ne katkısı oldu? Yerli üreticilerimizi güçlendirdi mi?

Bu soruların cevapları var mı ki 30 euro da sıfırlanıyor? 

Elektronik ve robotikle ilgilenen amatör, akademik, profesyonel, herkesin rekabet gücü bitti. Komponentlere ulaşımı kalmadı. 

Millet ucuza Temu'dan basit ihtiyaç almasın diye yaptığınız bu işlerle kendi bacağımıza sıkıyoruz. 

Acil düzenleme şart!

