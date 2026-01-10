Yurt Dışı Alışverişlerinde 30 Euro Limiti Kaldırılmasını “Fırsat” Olarak Yorumlayan İTO Başkanı’na Tepki Yağdı
Yurt dışı alışverişlerinde 30 euro limiti kaldırıldı. 30 euroya kadar olan ürünlerin gümrüksüz getirilmesine izin veren düzenlemenin kaldırılması yeni bir tartışmayı doğurdu. Vatandaşlar şimdi ek gümrük vergileriyle karşı karşıya kalmanın hesabını yaparken son 1 haftada e-ticaret sitelerinde fiyatlar iki kat arttı.
İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç’in “30 Euro limitinin kaldırılmasını yerli üretim için çok önemli bir fırsat olarak görüyoruz” sözleri ise tepki çekti. X kullanıcıları yurt dışında 10 lira satılan ürünün Türkiye’de yaklaşık 2 bin TL’den satıldığını gösteren ekran görüntüleriyle Avdagiç’e yanıt verdi.
Yurt dışı alışverişlerinde 30 euro limiti kaldırıldı. Son bir haftada internet sitelerinde fiyatlar 2 kat arttı.
İTO Yönetim Kurulu Başkanı'ndan tepki çeken açıklama: "Çok önemli fırsat olarak görüyoruz.
İTO Başkanı'nın "fırsat" değerlendirmesine X kullanıcılardan tepki yağdı. İşte o tepkilerden bazıları:
"Çıkanın yoluna ilk taşı koyuyorsunuz."
"10 TL şeyi 1000TL satması için 30 euroluk gümrük limitini kaldırdınız."
"Çinli firmalar tanesini 40 liraya satarken ülkemizden bir satıcı 850 TL'ye satmaya çalıştı."
"20 bin TL, gümrük vergisi ve işlemleriyle 40bin TL’ye gelir."
83 bin TL gümrük vergisi.
"Herkes meseleyi sadece Temu vs. zannediyor."
"Büyük tehlike."
"Acil düzenleme şart!"
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024'ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
