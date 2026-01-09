Sevgili İkizler, bugün Jüpiter'in karşıtlığı seni adeta bir yıldız gibi parlatıyor. Kendinle ilgili önemli kararlar almak, hayatının rotasını belirlemek isteyebilirsin. Hafta sonunun boşluğunda kendine vakit ayırıp 'Ben ne istiyorum?' sorusuna odaklanabilirsin. Bugün, fark edilmek ve sesini duyurmak ise senin için öncelikli bir hale gelebilir.

İş hayatında ise ilişkilerin önemi bir kat daha artıyor. İster ortaklık kur, ister müşteri görüşmelerine katıl, istersen bire bir konuşmalar yap, Jüpiter karşıtlığı, bu tür etkileşimlerin sana yeni fırsatlar yaratabileceğini gösteriyor. Tam da bu noktada, başkalarının beklentileriyle kendi hedeflerin arasındaki dengeyi kurman gerekebilir. Zira günü sorusu 'ben ne istiyorum?' Bu nedenle, abartılı vaatler vermekten kaçın, kendin için yatırım yap!

Romantik hayatında ise hareketli bir gün seni bekliyor... Şimdi yeni biriyle tanışabilir ya da mevcut ilişkinde daha açık ve dürüst konuşmalar yapabilirsin. Partnerinle bambaşka dünyaların insanı olduğunu fark etmek üzeresin. Jüpiter karşıtlığının etkisi ile idealize ettiğin konularda gerçeği fark edebilirsin. Bu durumda farklılıklardan doğan tutkuya odaklan, onu olduğu gibi sevebilirsin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…