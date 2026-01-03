Sevgili İkizler, bugün Mars ve Plüton'un karşıtlığı, ortaklık işlerinde, borçlarında ve maddi paylaşımlarında çarpıcı bir karşılaşma getiriyor. Belki de uzun zamandır omuzlarında taşıdığın ağır bir yükten kurtulmak için içten içe bir arzu duyuyorsun. Bu, finansal olarak kontrolü ele almanın tam zamanı olabilir. Stratejik düşünme ve planlama yeteneklerini kullanarak, bu durumdan kazançlı çıkabilirsin.

Pazar günü olmasına rağmen, kariyer yolunda ilerlerken içsel bir temizlik yapma ihtiyacı hissedebilirsin. 'Bu durum, bu iş, bu proje gerçekten bana hizmet ediyor mu?' diye düşünmeye de başlayabilirsin. Belki de gereksiz harcamaları kesmek, zamanını çalan projelerden uzaklaşmak adına bazı kararlar almanın zamanı gelmiştir. Hayatını sadeleştirmek, sana daha fazla enerji ve güç kazandıracak.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise tutkularına odaklanıyorsun. Ancak bu dönemde, kıskançlık ve güç oyunlarına karşı dikkatli olman gerekiyor. Açık ve net iletişim, her türlü sorunu yumuşatabilir. Ama eğer bekar isen, bugün güçlü bir çekim hissi yaşayabilirsin. Bu durumda bile sınırlarını korumalı ve kendine saygı göstermelisin. Galiba aşk için sabra, kendin için sınırlara ve tutkularını en saf hali ile kucaklamaya ihtiyacın var! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…