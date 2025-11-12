onedio
Kaptan Eşiyle Birlikte 100 Gün Gemide Kalacak Olan Kadın Kamarasını Paylaştı

Kaptan Eşiyle Birlikte 100 Gün Gemide Kalacak Olan Kadın Kamarasını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.11.2025 - 11:37

Denizde çalışmak oldukça zorlu ve meşakkatli olabiliyor. Günlerce, hatta aylarca karaya adım atma fırsatınız olmayabiliyor. Denizde çalışanlar için bu durum, hem fiziksel hem de psikolojik olarak zorlu bir süreç. Ayrıca alışmak da bir hayli zaman alabiliyor. Ayrıca bu durum aileler için de zorlu olabiliyor. Günlerce sevdiklerinden uzak kalan aileler, zorlu deni koşullarını düşününce yürekleri ağızlarında bekleyebiliyor. 

Eşiyle birlikte gemide kalacak olan kadın, kamarasında yaptığı temizliği paylaştı. Hem kamara hem 100 günlük macera merak uyandırdı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Her noktayı temizledi.

Her noktayı temizledi.

Eşi ikinci kaptan olan kadın, eşinin yanında yolcu statüsünde gemiye binebildiğini belirtti. Bu süreçte 100 gün yaşayacağı odada evine gibi hissetmek için pek çok detayı düşündü. Ayrıca kaldığı kamarayı da gezdirdi.

Onu da buradan izleyebilirsiniz;

Peki siz 100 gün gemide kalabilir miydiniz?

Peki siz 100 gün gemide kalabilir miydiniz?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
