Kaptan Eşiyle Birlikte 100 Gün Gemide Kalacak Olan Kadın Kamarasını Paylaştı

Denizde çalışmak oldukça zorlu ve meşakkatli olabiliyor. Günlerce, hatta aylarca karaya adım atma fırsatınız olmayabiliyor. Denizde çalışanlar için bu durum, hem fiziksel hem de psikolojik olarak zorlu bir süreç. Ayrıca alışmak da bir hayli zaman alabiliyor. Ayrıca bu durum aileler için de zorlu olabiliyor. Günlerce sevdiklerinden uzak kalan aileler, zorlu deni koşullarını düşününce yürekleri ağızlarında bekleyebiliyor.
Eşiyle birlikte gemide kalacak olan kadın, kamarasında yaptığı temizliği paylaştı. Hem kamara hem 100 günlük macera merak uyandırdı.
Her noktayı temizledi.
Peki siz 100 gün gemide kalabilir miydiniz?
