onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Köy İnsanı mısınız Şehir mi? Köyde Yaşayan Bir İçerik Üreticisi Bir Gününü Paylaştı

Köy İnsanı mısınız Şehir mi? Köyde Yaşayan Bir İçerik Üreticisi Bir Gününü Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.11.2025 - 09:48

İçerik Devam Ediyor

Bir zamanlar, pek çok beyaz yakalı çalışanın en büyük hayali, işi gücü bırakıp köye yerleşmekti. Modern yaşamın karmaşasından bunalan insanlar, huzurlu bir ortamda, doğanın kucağında kendi kendine yeten bir yaşam sürdürmeyi istiyordu. Kendi sebzelerini yetiştirebilecekleri, temiz havayı soluyabilecekleri ve stresli şehir yaşamının üzerindeki baskıdan kurtulabilecekleri bir yaşam hayal ediyorlardı. Tabii gerçekten köyde yaşayan insanlar bu hayale her zaman biraz garip bakıyordu. 

Köyde yaşayan bir içerik üreticisi, bir gününü paylaştı. Dolu dolu geçen bir günde bile tüm işlerin hava kararınca bitmesi pek çok kişiyi yeniden heveslendirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Köyde yaşamak gerçekten kolay mı?

Köyde yaşamak gerçekten kolay mı?

Köyde yaşamak sakin, kendi sebzeni yetiştirdiğin, birkaç hayvan ile ilgilendiğin bir hayat gibi görünse de aslında pek çok zorluğu var. Şehirde çok sıradan olan pek çok imkana bile erişmek zor olabiliyor. Hastanelerde her branştan doktor bulunmamasından her yerde market olmamasına kadar pek çok ihtiyaç zorlaşıyor. 

Peki siz köy yaşamını tercih eder miydiniz, yoksa şehirci misiniz?

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın