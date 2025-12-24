Çizer Olarak Çalışan Bir Kadın Bir Yıl İçinde Ne Kadar Para Kazandığını Paylaştı

Çizim olduka keyifli bir yetenek. Bu yeteneği bir kariyere dönüştürmek ise, bu keyfi ikiye katlıyor. Elbette çizim yapmak keyifli olduğu kadar, meşakkatli de. Bir çizimin tamamlanması haftaları hatta ayları bulabiliyor. Sabır ve özveri gerektiren bu süreçte fiziksel yorgunluklar hatta sağlık problemleri de yaşanabiliyor. Peki çizerler ne kadar kazanıyor?

'fihnart' isimli çizer, 1 yıl içinde çizim yapara kazandığı parayı tek tek paylaştı. Kimileri ücretleri 'yaptığı işe göre' yeterli bulurken kimilerine oldukça düşük geldi.