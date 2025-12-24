onedio
Çizer Olarak Çalışan Bir Kadın Bir Yıl İçinde Ne Kadar Para Kazandığını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
24.12.2025 - 14:52

Çizim olduka keyifli bir yetenek. Bu yeteneği bir kariyere dönüştürmek ise, bu keyfi ikiye katlıyor. Elbette çizim yapmak keyifli olduğu kadar, meşakkatli de. Bir çizimin tamamlanması haftaları hatta ayları bulabiliyor. Sabır ve özveri gerektiren bu süreçte fiziksel yorgunluklar hatta sağlık problemleri de yaşanabiliyor. Peki çizerler ne kadar kazanıyor? 

'fihnart' isimli çizer, 1 yıl içinde çizim yapara kazandığı parayı tek tek paylaştı. Kimileri ücretleri 'yaptığı işe göre' yeterli bulurken kimilerine oldukça düşük geldi.

Çizim yaparak nasıl para kazanılır?

  • Freelance ve Sipariş (Commissions): Kişilere veya küçük işletmelere özel portre, karakter tasarımı veya logo gibi çizimler yapabilirsiniz. Çeşitli platformlarda ilan açarak dünyanın her yerinden müşteri bulabilirsiniz.

  • Oyun ve Eğlence Sektörü: Video oyunları veya animasyon filmleri için konsept tasarımlar ve mekan çizimleri hazırlayabilirsiniz. Portfolyosu güçlü olanlar için yüksek maaşlı kariyer imkanları sunan alanlardan biri.

  • Kurumsal İllüstrasyon: Markaların reklam kampanyaları, dergi kapakları veya ürün ambalajları için özgün görsel içerikler üretebilirsiniz. Şirketlerin kendilerini farklılaştırmak için sanatsal dokunuşlara her zaman ihtiyacı vardır.

  • Pasif Gelir Modelleri: Tasarımlarınızı stok sitelerine yükleyerek veya tişört/kupa gibi ürünlere basılmasını sağlayan platformları kullanarak bir kez yaptığınız işten defalarca satış geliri elde edebilirsiniz.

  • İçerik Üreticiliği ve Eğitim: Çizim yaparken videolar çekip YouTube veya TikTok’ta paylaşarak reklam geliri kazanabilir, yeteneğinizi online kurslar aracılığıyla başkalarına öğreterek gelir sağlayabilirsiniz.

