Avokado Yok mu? İngiltere'de Eve Gelen Ustalara Türk Misafirperverliğini Gösteren Kadın

Türkiye, sıcakkanlı ve hoşgörülü insanlarıyla tanınan bir ülke. Pek çok kişinin aklına Türkiye denince misafirperverlik geliyor. Halkımızın içten ve cana yakın tavırları, turistlere kendi evlerindeymiş gibi bir his veriyor. Pek çok turist, sadece birkaç dakika dinlenmek için bile dursanız önünüze sayısız yiyeceğin ve ikramın serilmesini şaşkınlıkla karşılıyor. Bu özellikle Anadolu'da da sık görülüyor.
İngiltere'de yaşayan bir kadın, ilk kez bir Türk evinde çalışacak olan ustalara Türk misafirperverliğini göstermek istedi. Gün boyu ustalara sunum yapan kadının bu davranışı beğeni topladı.
Buradan izleyebilirsiniz;
Avokado yok mu?
