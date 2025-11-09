onedio
Avokado Yok mu? İngiltere'de Eve Gelen Ustalara Türk Misafirperverliğini Gösteren Kadın

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.11.2025 - 10:49

Türkiye, sıcakkanlı ve hoşgörülü insanlarıyla tanınan bir ülke. Pek çok kişinin aklına Türkiye denince misafirperverlik geliyor. Halkımızın içten ve cana yakın tavırları, turistlere kendi evlerindeymiş gibi bir his veriyor. Pek çok turist, sadece birkaç dakika dinlenmek için bile dursanız önünüze sayısız yiyeceğin ve ikramın serilmesini şaşkınlıkla karşılıyor. Bu özellikle Anadolu'da da sık görülüyor. 

İngiltere'de yaşayan bir kadın, ilk kez bir Türk evinde çalışacak olan ustalara Türk misafirperverliğini göstermek istedi. Gün boyu ustalara sunum yapan kadının bu davranışı beğeni topladı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Avokado yok mu?

Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda Türkiye'deki ustalara yaptığı avokadolu menemen ve kuru fasulye ikramı ile gündem olan bir sosyal medya kullanıcısı vardı. Misafirperverliği ve kedilerinden sonra mizahı ile bilinen ülkemiz, bunu unutmadı ve iki ikramı karşılaştırdı. Peki siz hangisini beğendiniz?

Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
