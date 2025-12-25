onedio
Gıdada Görülmemiş Hile: Baharatın İçinden Çiğ Et Çıktı

Dilara Şimşek
25.12.2025 - 12:44

Gıda sahtekarları hız tanımıyor. Gıdada hileye bir yenisi daha eklendi. Hatay'ın Dörtyol ilçesinde zabıta ekipleri bir iş yerinin denetimi sırasında baharat dolu kovanın içerisinde çiğ et ele geçirdi. İşletmeci ise eti baharat bozulmasın diye koyduğunu dile getirdi.

Gıdada hileye yenisi eklendi. Baharatta çiğ et ele geçirildi.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde zabıta ekiplerinin bir iş yerine gerçekleştirdiği denetimde akılalmaz görüntüler kaydedildi. Baharat dolu kovanın içinde bulunan çiğ et görenlere şaşkınlık yaşattı. Yapılan incelemelerde mevzuata aykırı durumlar tespit edildi. 

Zabıta ekipleri, baharat içerisine çiğ et koyulmasının nedenini sordu. İşletme sahibi ise baharatın bozulmaması için esnafın içerisine çiğ et koyduğunu söyledi.

