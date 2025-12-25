onedio
Mesih Olduğunu İddia Eden Hasan Mezarcı 2026. Yaşını Kutladı

Mesih Olduğunu İddia Eden Hasan Mezarcı 2026. Yaşını Kutladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.12.2025 - 12:09

Eski politikacı ve milletvekili Hasan Mezarcı 2000 yılında mesih olduğunu iddia etmişti. Düzce'nin bir köyünde yaşayan Mezarcı o günden beri demeçleriyle gündeme gelen bir isim. Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Mezarcı Noel Bayramı nedeniyle doğum gününü kutladı. O anları X hesabından paylaştı.

Mezarcı o anları X hesabından şu sözlerle paylaştı.

Mezarcı'nın paylaşımı büyük ilgi gördü.

Pek çok X kullanıcısı Mezarcı'nın doğum gününü kutlarken 'Hiç 2025 yaşında görünmüyorsunuz.', 'Uzaktan en fazla 2020 yaşında gibi duruyorsunuz.' , 'Şimdi pastaya 2026 adet mum mu dikmek gerekiyor' gibi yorumlarda bulundu.

