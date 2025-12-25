Mesih Olduğunu İddia Eden Hasan Mezarcı 2026. Yaşını Kutladı
Eski politikacı ve milletvekili Hasan Mezarcı 2000 yılında mesih olduğunu iddia etmişti. Düzce'nin bir köyünde yaşayan Mezarcı o günden beri demeçleriyle gündeme gelen bir isim. Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Mezarcı Noel Bayramı nedeniyle doğum gününü kutladı. O anları X hesabından paylaştı.
Mezarcı o anları X hesabından şu sözlerle paylaştı.
Mezarcı'nın paylaşımı büyük ilgi gördü.
