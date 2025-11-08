onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Uzun Yıllardır Türkiye’de Yaşayan Bir İngiliz Türkiye'nin İngiltere'den Daha Güvenli Olduğunu Anlattı

Uzun Yıllardır Türkiye’de Yaşayan Bir İngiliz Türkiye'nin İngiltere'den Daha Güvenli Olduğunu Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.11.2025 - 19:45

İçerik Devam Ediyor

Pek çok ülke son dönemde hırsızlık olayları ile gündeme geliyor. Başta İspanya olmak üzere İtalya, Fransa gibi ülkeler özellikle turistler için kabus gibi bir seyahat deneyimine dönüşebiliyor. Bununla ilgili önlemler alınıp gerekli uyarılar yapılsa da henüz net bir çözüm bulunmuş değil. Hatta sosyal medyada, bu hırsızları suç üstü yakaladıkları videolar çeken hesapların sayısı bile bir hayli arttı. 

Uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan bir İngiliz, tatil için gittiği Londra'da gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Türkiye ve İngiltere'yi güvenlik açısından değerlendiren kadının sözleri gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

"Türkiye'de kimse senin evini ve arabanı soymaya çalışmaz"

"Türkiye'de kimse senin evini ve arabanı soymaya çalışmaz"

Londra'da sokakta yürürken bir şahsın hem arabaların hem de evlerin kapılarını zorladığını gören bir kadın, 'Türkiye'de asla böyle bir şey olmaz' dedi. Londra'da hem evinin hem de arabasının tamamen kilitli ve güvende olduğundan emin olmak için defalarca kontrol etmek zorunda kaldığını söyleyen kadın, Türkiye'de evin kapısını açık bıraksan da, motosikletinin anahtarını üzerinde bıraksan da kimsenin seni soymaya çalışmayacağını belirtti.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın