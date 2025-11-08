Uzun Yıllardır Türkiye’de Yaşayan Bir İngiliz Türkiye'nin İngiltere'den Daha Güvenli Olduğunu Anlattı

Pek çok ülke son dönemde hırsızlık olayları ile gündeme geliyor. Başta İspanya olmak üzere İtalya, Fransa gibi ülkeler özellikle turistler için kabus gibi bir seyahat deneyimine dönüşebiliyor. Bununla ilgili önlemler alınıp gerekli uyarılar yapılsa da henüz net bir çözüm bulunmuş değil. Hatta sosyal medyada, bu hırsızları suç üstü yakaladıkları videolar çeken hesapların sayısı bile bir hayli arttı.

Uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan bir İngiliz, tatil için gittiği Londra'da gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Türkiye ve İngiltere'yi güvenlik açısından değerlendiren kadının sözleri gündem oldu.