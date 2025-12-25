onedio
3 Yıldır Girilmeyen Yazlığını Görünce Karşılaştığı Manzarayı Paylaştı

3 Yıldır Girilmeyen Yazlığını Görünce Karşılaştığı Manzarayı Paylaştı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.12.2025 - 13:59

Bir yaşam alanını ne kadar boşta bırakırsanız ve ne kadar ihmal ederseniz sonrasında karşılaşılan fatura o kadar ağır oluyor. Özellikle yazlık veya köy evi gibi dönemsel kullanılan mekanları tekrar yoluna sokmak için uzun saatler gerekebiliyor. Bir sosyal medya kullanıcısı da üç yıldır boşta olan yazlığını görüntüledi. Üstelik camı açık unuttuğunu fark etti.

İşte o evin son hali;

Bazı yorumlar şöyle;

Bazı yorumlar şöyle;

'yazlık alıp üç yıl gitmemek nedir? ben artan yemeği dolaba koyunca aklıma düşüyor yemeden uyuyamıyorum.'

'Allah isteyene değil böyle kullanana veriyor.'

'İyi tarafından bakmak lazım durduk yere sevaba girmişler o hayvanlara yuva olmuş evleri'

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
