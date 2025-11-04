onedio
Etiyopya'yı Gezen Bir Türk Kendisine İkram Edilen Çiğ Eti Denediği Anları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.11.2025 - 09:44

Çiğ et pek çok dünya mutfağında bulunuyor. Farklı kültürlerde farklı şekillerde sunulan bu yemek, gastronomi dünyasının en ilginç ve en tartışmalı unsurlarından biri. Çünkü çiğ etin tadının rahatsız edici olmasının yanı sıra pek çok riski de barındırıyor. Çiğ et, bazıları için bir tabu iken, bazıları için ise bir lezzet şöleni. Elbette tek pişirme yöntemi ateş ya da ısı olmadığından bazılarının kendine göre bir pişirme yöntemi olsa da hala kulağa garip gelebiliyor.

Etiyopya'yı ziyaret eden bir Türk, kendisine ikram edilen çiğ eti paylaştı. Diğer çiğ et tariflerine göre daha büyük doğranmış ve herhangi bir işlemden geçmemiş olan bu eti yemek elbette bir Türk için oldukça zorlayıcı oldu.

Buradan izleyebilirsiniz;

Steak tartar, sushi, carpaccio...

Pek çok ülke mutfağında çiğ etin kullanımı oldukça geniş. Ancak bu yemekleri tüketirken, sağlıkla ilgili potansiyel riskleri de göz ardı etmemek gerekiyor. Bu nedenle, çiğ et tüketirken dikkatli olmak ve güvenilir kaynaklardan temin etmek büyük önem taşıyor.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
