Etiyopya'yı Gezen Bir Türk Kendisine İkram Edilen Çiğ Eti Denediği Anları Paylaştı

Çiğ et pek çok dünya mutfağında bulunuyor. Farklı kültürlerde farklı şekillerde sunulan bu yemek, gastronomi dünyasının en ilginç ve en tartışmalı unsurlarından biri. Çünkü çiğ etin tadının rahatsız edici olmasının yanı sıra pek çok riski de barındırıyor. Çiğ et, bazıları için bir tabu iken, bazıları için ise bir lezzet şöleni. Elbette tek pişirme yöntemi ateş ya da ısı olmadığından bazılarının kendine göre bir pişirme yöntemi olsa da hala kulağa garip gelebiliyor.

Etiyopya'yı ziyaret eden bir Türk, kendisine ikram edilen çiğ eti paylaştı. Diğer çiğ et tariflerine göre daha büyük doğranmış ve herhangi bir işlemden geçmemiş olan bu eti yemek elbette bir Türk için oldukça zorlayıcı oldu.