Afganistan'ı Gezen Türk Bir Gezgin Taliban'ın Kontrolüne Takıldığı Anları Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DQcjACVjdrq/
Bildiğiniz üzere Afganistan bir süredir Taliban yönetiminde. 15 Ağustos 2021'de, ABD ve NATO güçleri ülkeden çekilirken Taliban'ın Kabil’e girmesiyle, dönemin Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk etti. Bununla birlikte Taliban Afganistan’ın yönetimini yeniden ele geçirmiş oldu. Ardından kadınların hakları ciddi şekilde kısıtlandı, uluslararası tanınma sağlanamadı ve ülke ekonomik krize sürüklendi.
Stajyer Seyyah isimli bir içerik üreticisi, Afganistan'da Taliban'ın kontrolüne takıldığı anları paylaştı. “İki kilometrede bir durduruyorlar.' diyen gezgin o anları kayıt altına aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“İki kilometrede bir durduruyorlar. Bir o bakıyor kağıda, bir diğeri…”
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
ne işiniz var afganistanda başka gezecek ülke kalmadımı
bu talibanada bir iki doz deniz baykal zihniyeti enjekte etmek lazım 😁
deniz baykal zihniyetsiz taliban 😝