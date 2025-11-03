onedio
Afganistan'ı Gezen Türk Bir Gezgin Taliban'ın Kontrolüne Takıldığı Anları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
03.11.2025 - 13:25

Bildiğiniz üzere Afganistan bir süredir Taliban yönetiminde. 15 Ağustos 2021'de, ABD ve NATO güçleri ülkeden çekilirken Taliban'ın Kabil’e girmesiyle, dönemin Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk etti. Bununla birlikte Taliban Afganistan’ın yönetimini yeniden ele geçirmiş oldu. Ardından kadınların hakları ciddi şekilde kısıtlandı, uluslararası tanınma sağlanamadı ve ülke ekonomik krize sürüklendi.

Stajyer Seyyah isimli bir içerik üreticisi, Afganistan'da Taliban'ın kontrolüne takıldığı anları paylaştı. “İki kilometrede bir durduruyorlar.' diyen gezgin o anları kayıt altına aldı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DQcjACVjdrq/
Buradan izleyebilirsiniz;

“İki kilometrede bir durduruyorlar. Bir o bakıyor kağıda, bir diğeri…”

Son dönemde tarihi ve doğal güzellikleri ile meşhur olan bölgeleri gezmek yerine, daha tehlikeli ve ilginç yaşamların sürdürüldüğü ülkeleri gezmek moda bildiğiniz üzere. Bu yüzden gezginler Hindistan, Pakistan, Afganistan gibi ülkeleri ya da Afrika ve Güney Amerika'daki ilginç kabileleri ziyaret ediyor. Ortaya da böyle görüntüler çıkıyor.

keditopu

ne işiniz var afganistanda başka gezecek ülke kalmadımı

keditopu

bu talibanada bir iki doz deniz baykal zihniyeti enjekte etmek lazım 😁

keditopu

deniz baykal zihniyetsiz taliban 😝