Afganistan'ı Gezen Türk Bir Gezgin Taliban'ın Kontrolüne Takıldığı Anları Paylaştı

Bildiğiniz üzere Afganistan bir süredir Taliban yönetiminde. 15 Ağustos 2021'de, ABD ve NATO güçleri ülkeden çekilirken Taliban'ın Kabil’e girmesiyle, dönemin Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk etti. Bununla birlikte Taliban Afganistan’ın yönetimini yeniden ele geçirmiş oldu. Ardından kadınların hakları ciddi şekilde kısıtlandı, uluslararası tanınma sağlanamadı ve ülke ekonomik krize sürüklendi.

Stajyer Seyyah isimli bir içerik üreticisi, Afganistan'da Taliban'ın kontrolüne takıldığı anları paylaştı. “İki kilometrede bir durduruyorlar.' diyen gezgin o anları kayıt altına aldı.