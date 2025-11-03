Takipçisini Kırmadı: İçerik Üreticisi Ragıp Narin Diyarbakır'a Gidip Rojin Kabaiş'in Babasıyla Bir Araya Geldi

Kaynak: https://x.com/ragibnarin1/status/1984...
Takipçilerinin isteği üzerine seyahatler yapan Ragıp Narin'i tanıyor olabilirsiniz. Kendisi takipçilerinden gelen çağrılarla ülkemizin dört bir yanını gezdi. Hatta pek çok ilimizin daha önce fark edilmeyen güzelliklerini de gösterdi. Ragıp Narin son olarak oldukça duygulandıran bir seyahat gerçekleştirdi.
Bir takipçisi Narin'e 'Abi 1 haftada herkes unuttu Rojin'i, keşke Nizamettin amcanın yanına gelsen, ona ses olsan, bizi unutturmasan' yazdı. Bunun üzerine yola çıkan Ragıp Narin, kızı için mücadele veren Nizamettin Kabaiş'i ziyaret etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Ülkece unutma işini ne yazık ki çok iyi beceriyoruz…"
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın