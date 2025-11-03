Takipçisini Kırmadı: İçerik Üreticisi Ragıp Narin Diyarbakır'a Gidip Rojin Kabaiş'in Babasıyla Bir Araya Geldi

Takipçilerinin isteği üzerine seyahatler yapan Ragıp Narin'i tanıyor olabilirsiniz. Kendisi takipçilerinden gelen çağrılarla ülkemizin dört bir yanını gezdi. Hatta pek çok ilimizin daha önce fark edilmeyen güzelliklerini de gösterdi. Ragıp Narin son olarak oldukça duygulandıran bir seyahat gerçekleştirdi.

Bir takipçisi Narin'e 'Abi 1 haftada herkes unuttu Rojin'i, keşke Nizamettin amcanın yanına gelsen, ona ses olsan, bizi unutturmasan' yazdı. Bunun üzerine yola çıkan Ragıp Narin, kızı için mücadele veren Nizamettin Kabaiş'i ziyaret etti.