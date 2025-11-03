onedio
Takipçisini Kırmadı: İçerik Üreticisi Ragıp Narin Diyarbakır'a Gidip Rojin Kabaiş'in Babasıyla Bir Araya Geldi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.11.2025 - 11:05

Takipçilerinin isteği üzerine seyahatler yapan Ragıp Narin'i tanıyor olabilirsiniz. Kendisi takipçilerinden gelen çağrılarla ülkemizin dört bir yanını gezdi. Hatta pek çok ilimizin daha önce fark edilmeyen güzelliklerini de gösterdi. Ragıp Narin son olarak oldukça duygulandıran bir seyahat gerçekleştirdi. 

Bir takipçisi Narin'e 'Abi 1 haftada herkes unuttu Rojin'i, keşke Nizamettin amcanın yanına gelsen, ona ses olsan, bizi unutturmasan' yazdı. Bunun üzerine yola çıkan Ragıp Narin, kızı için mücadele veren Nizamettin Kabaiş'i ziyaret etti.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Ülkece unutma işini ne yazık ki çok iyi beceriyoruz…"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül günü kaybolmuş, bedeni 18 gün sonra bulunmuştu. Rojin'in intihar ettiği söylense de kızının intihar edeceğine asla ihtimal vermeyen baba Nizamettin Kabaiş, kızına ne olduğunun araştırılması için mücadele veriyor. Sosyal medya hesabından Nizamettin Kabaiş'le çektiği videoyu paylaşan Ragıp Narin videosunu 'Ülkece unutma işini ne yazık ki çok iyi beceriyoruz…Ateş sadece düştüğü yeri yakıyor.' notuyla paylaştı.

