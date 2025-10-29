onedio
Düzce Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İçin Gerçekleştirdiği Sosyal Deney Duygulandırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.10.2025 - 13:06 Son Güncelleme: 29.10.2025 - 13:14

Bugün cumhuriyetimizin 102. kuruluş yıl dönümü. Ülkemizin yepyeni bir döneme uyandığı bu özel gün, ülkenin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Özellikle okullarda çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. 7'den 70'e herkes bu özel günün anlam ve önemini yeniden hatırlıyor ve hatırlatıyor. 

Düzce Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için bir sosyal deney gerçekleştirdi. Türk bayrağı ile gerçekleştirilen deney, duygulandırdı.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Bu vatan kolay kazanılmadı"

Sokağa bayrak asmaya çalışan belediye görevlilerinin bayrağı düşürüyor gibi yaptıkları sosyal deneyde, vatandaşın vereceği tepki ölçüldü. Tüm vatandaşlar hiç düşünmeden bayrağı düşmeden yakalamak için var gücüyle koştu. Düzce Belediyesi o videoyu 'Bu bayrak inmez, bu millet diz çökmez' notuyla paylaştı.

