Düzce Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İçin Gerçekleştirdiği Sosyal Deney Duygulandırdı

Bugün cumhuriyetimizin 102. kuruluş yıl dönümü. Ülkemizin yepyeni bir döneme uyandığı bu özel gün, ülkenin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Özellikle okullarda çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. 7'den 70'e herkes bu özel günün anlam ve önemini yeniden hatırlıyor ve hatırlatıyor.

Düzce Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için bir sosyal deney gerçekleştirdi. Türk bayrağı ile gerçekleştirilen deney, duygulandırdı.