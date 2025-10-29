onedio
Paris'te Yaşayan Türkler Eyfel Kulesi'nin Önünde Cumhuriyet Bayramı'mızı Kutladı

Pelin Yelda Göktepe
29.10.2025 - 08:32

Bugün cumhuriyetimizin 102. senesi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da, ülkemizin kaderinin yeniden yazıldığı o gün büyük bir coşku ile kutlanıyor. Okullarda ve sokaklarda, Atatürk'ün bize bıraktığı en kıymetli miraslardan biri olan cumhuriyet ülkemizin tarihindeki dönüm noktalarından birini temsil ediyor ve bizlere, bir arada, hür ve bağımsız bir şekilde yaşamanın önemini hatırlatıyor.

Paris'te yaşayan Türkler de cumhuriyet coşkusunu yaşamak için bir araya geldi ve Eyfel Kulesi'nin önünde kutlama gerçekleştirdi. Etkinlik sosyal medyada beğeni topladı.

İşte o anlar 👇

"Biz çok kalabalığız ve hiçbir şeyi geride bırakmadık."

Hiçbir şeyi geride bırakmadıklarını belirten gurbetçiler hazırlıklarını yaptı ve planladıkları yerde bir araya gelerek bir yürüyüş düzenlediler. Birbirlerine Türk lokumu da ikram ettikleri etkinliğe 7'den 70'e her yaştan Türk katıldı. Etkinliği ise Eyfel Kulesi'nin önünde verdikleri poz ile sonlandırdılar.

1kadehsarap

Bayraklar asıldı mı ahalii? Bugün en şerefli en güzel gün.Bugün özgürlüğümüzü resmen elimize almamızın 102.yıl dönümü! Ne mutlu bize,ne mutlu Türk'üm diyene!