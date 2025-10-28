1991'de TRT'nin Yaptığı Sokak Röportajında İnsanların Sakinliği ve Kibarlığı Dikkat Çekti
Bıyık, Türkiye'nin kültürel kimliğinin ayrılmaz bir parçası desek yeridir. Hatta pek çok ülke, Türkiye'yi gür sakalları ve bıyıkları ile biliyor. Hatta ülkemizde saç ekimi kadar sakal ekimi de yapılıyor. Peki Türk insanında göre bıyığın anlamı ne?
TRT'nin 1991 yılında yaptığı sokak röportajı yeniden hatırlandı. İnsanlara neden bıyık bıraktıkları soruldu. İnsanların verdikleri cevaplar o zamanın atmosferini ve kültürünü yansıttı.
İnsanların kibarlığı ve sakinliği dikkat çekti.
