1991'de TRT'nin Yaptığı Sokak Röportajında İnsanların Sakinliği ve Kibarlığı Dikkat Çekti

Pelin Yelda Göktepe
28.10.2025 - 16:24

Bıyık, Türkiye'nin kültürel kimliğinin ayrılmaz bir parçası desek yeridir. Hatta pek çok ülke, Türkiye'yi gür sakalları ve bıyıkları ile biliyor. Hatta ülkemizde saç ekimi kadar sakal ekimi de yapılıyor. Peki Türk insanında göre bıyığın anlamı ne?

TRT'nin 1991 yılında yaptığı sokak röportajı yeniden hatırlandı. İnsanlara neden bıyık bıraktıkları soruldu. İnsanların verdikleri cevaplar o zamanın atmosferini ve kültürünü yansıttı.

Buradan izleyebilirsiniz;

İnsanların kibarlığı ve sakinliği dikkat çekti.

Günümüzde sokak röportajlarında hep kavga ve kaos hakim bildiğiniz üzere. Sıradan bir konuda görüşlerini savunan insanların bile üslubu bazen rahatsız edici olabiliyor. Fakat 1991 yılında gerçekleştirilen röportajda insanların derdini sakince anlatması, kibarlığı ve diksiyonları dikkat çekti.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
