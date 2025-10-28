Ana Sınıfı Öğrencileri Dönem Kıyafetleri ile Cumhuriyetimizin İlanını Müjdeleyen Gazeteler Dağıttı

Yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Bu sene cumhuriyetimizin 102. yaşını kutlayacağız. Özellikle öğrenciler uzun süredir bir kutlama hazırlığı içerisinde. Bu özel gün, ulusumuzun bağımsızlık ve özgürlük yolunda attığı en büyük adımın yıldönümü. Bu önemli tarihte milletimizin birlik ve beraberlik içinde, kendi kaderini belirleme hakkını kazandığı günü tekrar tekrar hatırlıyoruz.

Anasınıfı öğrencileri Cumhuriyet Bayramı'na için oldukça tatlı bir etkinliğe imza attı. Dönem kıyafetleri giyen öğrenciler cumhuriyetimizin ilanının haberi bulunan gazeteleri dağıttı. Etkinlik sokaktaki insanlar tarafından da oldukça beğenildi. Çocukların dağıttığı gazeteleri alan insanlar, hem cumhuriyetimize minnetlerini sundu hem de minikleri tebrik etti.