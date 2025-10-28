onedio
Ana Sınıfı Öğrencileri Dönem Kıyafetleri ile Cumhuriyetimizin İlanını Müjdeleyen Gazeteler Dağıttı

Pelin Yelda Göktepe
28.10.2025 - 12:47

Yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Bu sene cumhuriyetimizin 102. yaşını kutlayacağız. Özellikle öğrenciler uzun süredir bir kutlama hazırlığı içerisinde. Bu özel gün, ulusumuzun bağımsızlık ve özgürlük yolunda attığı en büyük adımın yıldönümü. Bu önemli tarihte milletimizin birlik ve beraberlik içinde, kendi kaderini belirleme hakkını kazandığı günü tekrar tekrar hatırlıyoruz. 

Anasınıfı öğrencileri Cumhuriyet Bayramı'na için oldukça tatlı bir etkinliğe imza attı. Dönem kıyafetleri giyen öğrenciler cumhuriyetimizin ilanının haberi bulunan gazeteleri dağıttı. Etkinlik sokaktaki insanlar tarafından da oldukça beğenildi. Çocukların dağıttığı gazeteleri alan insanlar, hem cumhuriyetimize minnetlerini sundu hem de minikleri tebrik etti.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Arwen

Yürüyen lokumlar. ❤️