Bir Öğretmen Öğrencilerini Yapay Zeka Kullanarak Hayallerindeki Mesleklere Kavuşturdu

Bir çocuğun hayalini her koşulda desteklemek ve ona bu yolda cesaret vermek geleceğe atılmış önemli bir adımdır. Elbette çocukların birbirinden ilginç hayalleri olabiliyor. Fakat o hayalin küçüklüğüne ya da büyüklüğüne bakmadan onu ciddiye almak çocuğun kendine olan inancının gelişmesi için oldukça önemli. Bu özgüvenli bir nesil yetiştirmenin anahtarlarından biri.

Bir öğretmen yapay zeka ile öğrencilerini yapmak istedikleri mesleklere kavuşturdu. Öğrencilerin mutluluğu ise kalpleri ısıttı.