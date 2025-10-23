onedio
Bir Öğretmen Öğrencilerini Yapay Zeka Kullanarak Hayallerindeki Mesleklere Kavuşturdu

Pelin Yelda Göktepe
23.10.2025 - 09:06

Bir çocuğun hayalini her koşulda desteklemek ve ona bu yolda cesaret vermek geleceğe atılmış önemli bir adımdır. Elbette çocukların birbirinden ilginç hayalleri olabiliyor. Fakat o hayalin küçüklüğüne ya da büyüklüğüne bakmadan onu ciddiye almak çocuğun kendine olan inancının gelişmesi için oldukça önemli. Bu özgüvenli bir nesil yetiştirmenin anahtarlarından biri. 

Bir öğretmen yapay zeka ile öğrencilerini yapmak istedikleri mesleklere kavuşturdu. Öğrencilerin mutluluğu ise kalpleri ısıttı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Bu fotoğrafları yapmak ücretli mi? Nasıl yapılır?

Bu fotoğrafları yapmak ücretli mi? Nasıl yapılır?

Herhangi bir yapay zeka uygulamasını kullanarak bu görselleri oluşturmanız mümkün. Fakat elbette her birinde günlük görsel oluşturma sınırı var.

