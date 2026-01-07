onedio
Kaç Para Kazandı? Melih Abuaf Büyük İkramiyeyi Tek Rakamla Kaçıran Arkadaşı ile Konuştu

Kaç Para Kazandı? Melih Abuaf Büyük İkramiyeyi Tek Rakamla Kaçıran Arkadaşı ile Konuştu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.01.2026 - 12:59

Bu sene de renkli bir yılbaşı gecesini geride bıraktık. Yine pek çok kişi yeni yıla yılbaşı klişeleri ile girdi. Yılbaşının değişmez geleneklerinden ve heyecanlarından biri de her sene olduğu gibi milli piyangoydu. Elbette pek çok evde hayal kırıklığı vardı. 

İçerik üreticisi Melih Abuaf, büyük ikramiyeyi tek rakamla kaçıran arkadaşı ile röportaj yaptı. Videoyu izlerken adamın hayal kırıklığını hepimiz derinden hissettik.

Yaklaşık 200 bin TL kazanmış.

Yaklaşık 200 bin TL kazanmış.

Bildiğiniz üzere Milli Piyangoyu tek rakamla kaçıranlara teselli ikramiyesi veriliyor. Bu sene teselli ikramiyesi 800 bin TL olarak belirlenmişti. Yarım bilete teselli ikramiyesi 400 bin TL, çeyrek bilete ise 200 bin TL idi.  Büyük ikramiye ise İstanbul'un Esenyurt ve Ümraniye ilçeleri ile Konya'nın Akşehir ilçesinden alınan 3 adet çeyrek bilete çıktı.

