Kaç Para Kazandı? Melih Abuaf Büyük İkramiyeyi Tek Rakamla Kaçıran Arkadaşı ile Konuştu

Bu sene de renkli bir yılbaşı gecesini geride bıraktık. Yine pek çok kişi yeni yıla yılbaşı klişeleri ile girdi. Yılbaşının değişmez geleneklerinden ve heyecanlarından biri de her sene olduğu gibi milli piyangoydu. Elbette pek çok evde hayal kırıklığı vardı.
İçerik üreticisi Melih Abuaf, büyük ikramiyeyi tek rakamla kaçıran arkadaşı ile röportaj yaptı. Videoyu izlerken adamın hayal kırıklığını hepimiz derinden hissettik.
Yaklaşık 200 bin TL kazanmış.
