Neden Bu Kadar Patladı? Bir İçerik Üreticisi Son Dönemin Gündemi Olan Manifest Meselesi Hakkında Konuştu

Son dönemde manifest, 777, olumlama, enerji gibi kavramları çok duyuyoruz. Sosyal medya platformları 'ritüel' videoları ile dolup taşıyor. Hatta bu konuda uzman olduklarını dile getirenler de var. İnsanlar istediklerini kağıtlara yazarak, doğru saatte evrene enerji göndererek, pozitif kalarak hayallerinin gerçek olacağına inanıyor. Peki bu kültür son dönemde neden bu kadar yaygınlaştı?

'bilogren_' isimli içerik üreticisi son dönemin popüler meselesi, 'manifest' kültürü hakkında konuştu. Anlattıkları, bu mesele üzerine bir kere daha düşündürdü.