Neden Bu Kadar Patladı? Bir İçerik Üreticisi Son Dönemin Gündemi Olan Manifest Meselesi Hakkında Konuştu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.01.2026 - 10:34 Son Güncelleme: 07.01.2026 - 12:35

Son dönemde manifest, 777, olumlama, enerji gibi kavramları çok duyuyoruz. Sosyal medya platformları 'ritüel' videoları ile dolup taşıyor. Hatta bu konuda uzman olduklarını dile getirenler de var. İnsanlar istediklerini kağıtlara yazarak, doğru saatte evrene enerji göndererek, pozitif kalarak hayallerinin gerçek olacağına inanıyor. Peki bu kültür son dönemde neden bu kadar yaygınlaştı?

'bilogren_' isimli içerik üreticisi son dönemin popüler meselesi, 'manifest' kültürü hakkında konuştu. Anlattıkları, bu mesele üzerine bir kere daha düşündürdü.

"İnsan zihni belirsizliği sevmez."

Ekonomik belirsizlikler, gelecek kaygısı, karmaşık ilişkiler derken tamamen belirsizliğin hakim olduğu bir dönemde yaşıyoruz. İnsanlar belirsizlikle baş edemeyince, kontrolü yeniden eline aldığını hissetmek isteyeceği yöntemlere başvuruyor. Bu noktada da devreye Manifest gibi kavramlar giriyor. Eskiden beri kültürümüzde dilek dileme, nazar boncukları takma, adaklar adama gibi ritüeller vardı. Günümüzde bunların isimleri manifest ya da ritüel olarak değişti. Tüm bunlar özünde 'Ben kontrol ediyorum' hissi veriyor. Bu yüzden bu kavramların adı değişse de her dönem hayatımızda var olacaklar gibi görünüyor.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
