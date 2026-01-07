Neden Bu Kadar Patladı? Bir İçerik Üreticisi Son Dönemin Gündemi Olan Manifest Meselesi Hakkında Konuştu

Kaynak: https://www.instagram.com/bilogren_/?...
Son dönemde manifest, 777, olumlama, enerji gibi kavramları çok duyuyoruz. Sosyal medya platformları 'ritüel' videoları ile dolup taşıyor. Hatta bu konuda uzman olduklarını dile getirenler de var. İnsanlar istediklerini kağıtlara yazarak, doğru saatte evrene enerji göndererek, pozitif kalarak hayallerinin gerçek olacağına inanıyor. Peki bu kültür son dönemde neden bu kadar yaygınlaştı?
'bilogren_' isimli içerik üreticisi son dönemin popüler meselesi, 'manifest' kültürü hakkında konuştu. Anlattıkları, bu mesele üzerine bir kere daha düşündürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"İnsan zihni belirsizliği sevmez."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın