Oyuncak Bebekleriyle Gerçek Bir Hayat Yaşayan Kadının Videoları Akıl Tutulması Yaşatacak

Oyuncak Bebekleriyle Gerçek Bir Hayat Yaşayan Kadının Videoları Akıl Tutulması Yaşatacak

07.01.2026 - 08:28

Sosyal medya son yıllarda oldukça ilginç bir yere dönüştü. İnsanlar birbirinden ilginç içerik fikirleriyle bu ilginç dünyada yerini alıyor ve takipçi yarışına başlıyor. Bazıları gerçek anlamda faydalı olabilirken bazıları ise ekrana boş boş bakmamıza, hatta bazen şaşkına dönmemize sebep olabiliyor. 

'thedollsarentreal' isimli bir kadın kendisine oyuncak bebeklerle bir hayat kurdu. Aşırı gerçekçi videoları ise akıl tutulması yaşattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/thedollsare...
İçerik mi hastalık mı?

Kendisi oyuncak bebeklere kahvaltı veriyor, giydiriyor, okula hazırlıyor hatta hastalandıklarında tedavileri için uğraşıyor. Her birinin de kendine özel eşyaları var. 

Kimileri bunun sadece sosyal medyada dikkat çekmek için bir içerik fikri olduğunu, üzerine düşünmenin gereksiz olduğunu savunurken kimileri ise kadının psikolojik problemleri olduğunu ve tedavi edilmesi gerektiğini belirtti.

👇

