Oyuncak Bebekleriyle Gerçek Bir Hayat Yaşayan Kadının Videoları Akıl Tutulması Yaşatacak

Kaynak: https://www.instagram.com/thedollsare...
Sosyal medya son yıllarda oldukça ilginç bir yere dönüştü. İnsanlar birbirinden ilginç içerik fikirleriyle bu ilginç dünyada yerini alıyor ve takipçi yarışına başlıyor. Bazıları gerçek anlamda faydalı olabilirken bazıları ise ekrana boş boş bakmamıza, hatta bazen şaşkına dönmemize sebep olabiliyor.
'thedollsarentreal' isimli bir kadın kendisine oyuncak bebeklerle bir hayat kurdu. Aşırı gerçekçi videoları ise akıl tutulması yaşattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçerik mi hastalık mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın