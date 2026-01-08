onedio
Uçaklar İniş Yapamadı, İşçiler Fırtınada Savruldu: İstanbul'dan Hızı 100 km'ye Ulaşan Lodos Manzaraları

Uçaklar İniş Yapamadı, İşçiler Fırtınada Savruldu: İstanbul'dan Hızı 100 km'ye Ulaşan Lodos Manzaraları

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.01.2026 - 15:27

İstanbul ve çevresindeki kentler saatlerdir son yılların en kuvvetli lodosuna ev sahipliği yapıyor. Kentte ulaşım olumsuz etkilenirken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Deniz ulaşımı kadar hava ulaşımı da hızı saatte 90 km'ye varan lodostan nasibini aldı. Anadolu Yakası'nın sahil şeridinde ufak tsunami etkileri görüldü.

Bir uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki pisti fırtına nedeniyle pas geçmek zorunda kaldı.

Anadolu Yakası'nda Maltepe Pendik sahil hattında tsunami etkisi görüldü. Sahil yolunu su bastı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Guendouzi’yi taşıyan özel jet şiddetli fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı.

Yalova'da fırtınaya yakalanan feribot Kocaeli istikametinde sürüklenmeye başladı. Feribottakiler saatlerce mahsur kaldı.

Bir işçi fırtınada böyle savruldu.

Mecidiyeköy'de bir simit tezgahı sahibinin üzerine düştü.

Fırtınanın ortasında bebek arabasıyla kalan anneye Çevik Kuvvet yardımcı oldu.

okisi

şemsiyeyle uçma vol 2 bekledim yalan yok