Marmara Denizi'nin Ortasındaki Gizemli Aracı Görenler Şaşkınlık Geçirdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.01.2026 - 14:18

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde geçtiğimiz gün gizemli bir olay yaşandı. Caddebostan Sahili'ne park edilen bir araç kendisini Marmara Denizi'nin soğuk sularında buldu. Araç ve sahibi hakkında bilgiye erişilemezken araç çevredeki vatandaşların şaşkın bakışlarına neden oldu.

Görüntüler şaşkınlık yarattı

Gece saatlerinde çekilen aracın altında bir platform olduğu bunun da bir reklam çalışması olduğu ortaya çıktı.

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
