Hakim, Perperişan Şarkısının Sözleri Nedeniyle Hapsi İstenen Mabel Matiz'e Sordu: "Bu Şarkı Erkeğe mi Yazıldı"

'Perperişan' adlı şarkısının sözlerinde müstehcen betimlemeler yer aldığı ve eserin dijital platformlarda yaş sınırı olmaksızın dağıtıldığı iddiasıyla 'Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan sanatçı Mabel Matiz mahlaslı Fatih Karacan, bugün ilk kez İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuksuz sanık Matiz ve avukatları katıldı.

Hakim, Mabel Matiz’e “Şarkı sözlerinin müstehcen olduğu iddiasıyla buradasınız, ‘cici toy bebe, sal kuşu hanesine, yanmalı hangisine’ bu sözler ne anlama geliyor?” diye sordu. Mabel Matiz şu sözlerle cevap verdi: “Bu şarkıyı 1.5 yıl önce yazdım. Şarkı bir Fransız grubun albümünde yer aldı. Onlar burası ile çok ilgililer. Ben de halk edebiyatına özenerek bir şarkı yazdım. Sosyal medyada köpürtüldüğü gibi bir anlam yoktur. Sanatçı duruşum ortadadır. Çocuklar ve gençler benim için çok önemlidir. Dolayısıyla iddia edildiği gibi böyle bir niyetle yazmış olmam söz konusu değildir. Bu şarkının da müstehcen olduğunu düşünmüyorum. Bu şarkı türkülerden çıkarılmış bir şarkıdır. Bu şarkılar TRT’de hala yayınlandığına göre böyle bir durum da olmadığını düşünüyorum.

Cici toy bebe yetişkin bir bireyi ifade etmektedir. Cici toy bebe biraz Ankara ağzı aslında ama buradaki niyetim olgun birini ifade ediyor. İfadem aynen geçerlidir. Kuş halk edebiyatında kısmet demektir. Farklı anlamları vardır. Ama ima edilen anlamı içermemektedir. Gözü kara bir aşığın aşkının büyüklüğünden dolayı ifadelerdir bunlar.”

Hâkim, Karaca’ya “Bu bir erkeğe yazılmış bir şarkı mı?” sorusunu sordu. Karaca üzüldüğünü belirterek şöyle dedi: “Bu soruyu üzücü ve kalp kırıcı buluyorum. Bu soruyu bir arabesk şarkıcısı söylese aynı soruyu soramayacaktınız. Herkes herkes için söyleyebilir. Bunun sınırını benim koymam haddime değil.”

Savcılık mütalaasında; suçtan zarar görme ihtimaline binaen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ihbarda bulunulmasına, suça konu müstehcenlik iddiası taşıyan, sanık tarafından paylaşılan şarkı ve sözlerinin müstehcen olup olmadığının tespitine ve küçüklerin maneviyatı ile gelişimleri üzerinde muzır etki yapıp yapmadığının belirlenmesi amacıyla Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulundan rapor alınmasını talep etti.

Mahkeme, dosyayı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na ihbar etti. Duruşma 27 Mart 2026 tarihine ertelendi.