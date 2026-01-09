onedio
Hakim, Perperişan Şarkısının Sözleri Nedeniyle Hapsi İstenen Mabel Matiz'e Sordu: "Bu Şarkı Erkeğe mi Yazıldı"

Hakim, Perperişan Şarkısının Sözleri Nedeniyle Hapsi İstenen Mabel Matiz'e Sordu: "Bu Şarkı Erkeğe mi Yazıldı"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.01.2026 - 12:04

'Perperişan' şarkısının sözlerinde müstehcen betimlemeler yer aldığı ve eserin dijital platformlarda yaş sınırı olmaksızın dağıtıldığı iddiasıyla sanatçı Mabel Matiz ilk kez hakim karşısına çıktı. 

T24’ten Can Öztürk’ün haberine göre; duruşma hakimi Mabel Matiz’e “Bu şarkı bir erkeğe mi yazıldı?” diye sordu. Mabel Matiz de cevap olarak “Bu soruyu üzücü ve kalp kırıcı buluyorum. Bu soruyu bir arabesk şarkıcısı söylese soramayacaktınız. Herkes herkes için söyleyebilir. Bunun sınırını benim koymam haddime değil' ifadelerini kullandı. Duruşma 27 Mart'a ertelendi.

Şarkıcı Mabel Matiz 'Perperişan' şarkısının sözleri nedeniyle hakim karşısına çıktı.

Şarkıcı Mabel Matiz 'Perperişan' şarkısının sözleri nedeniyle hakim karşısına çıktı.

'Perperişan' adlı şarkısının sözlerinde müstehcen betimlemeler yer aldığı ve eserin dijital platformlarda yaş sınırı olmaksızın dağıtıldığı iddiasıyla 'Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan sanatçı Mabel Matiz mahlaslı Fatih Karacan, bugün ilk kez İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuksuz sanık Matiz ve avukatları katıldı.

Hakim, Mabel Matiz’e “Şarkı sözlerinin müstehcen olduğu iddiasıyla buradasınız, ‘cici toy bebe, sal kuşu hanesine, yanmalı hangisine’ bu sözler ne anlama geliyor?” diye sordu. Mabel Matiz şu sözlerle cevap verdi:  “Bu şarkıyı 1.5 yıl önce yazdım. Şarkı bir Fransız grubun albümünde yer aldı. Onlar burası ile çok ilgililer. Ben de halk edebiyatına özenerek bir şarkı yazdım. Sosyal medyada köpürtüldüğü gibi bir anlam yoktur. Sanatçı duruşum ortadadır. Çocuklar ve gençler benim için çok önemlidir. Dolayısıyla iddia edildiği gibi böyle bir niyetle yazmış olmam söz konusu değildir. Bu şarkının da müstehcen olduğunu düşünmüyorum. Bu şarkı türkülerden çıkarılmış bir şarkıdır. Bu şarkılar TRT’de hala yayınlandığına göre böyle bir durum da olmadığını düşünüyorum.

Cici toy bebe yetişkin bir bireyi ifade etmektedir. Cici toy bebe biraz Ankara ağzı aslında ama buradaki niyetim olgun birini ifade ediyor. İfadem aynen geçerlidir. Kuş halk edebiyatında kısmet demektir. Farklı anlamları vardır. Ama ima edilen anlamı içermemektedir. Gözü kara bir aşığın aşkının büyüklüğünden dolayı ifadelerdir bunlar.”

Hâkim, Karaca’ya “Bu bir erkeğe yazılmış bir şarkı mı?” sorusunu sordu. Karaca üzüldüğünü belirterek şöyle dedi: “Bu soruyu üzücü ve kalp kırıcı buluyorum. Bu soruyu bir arabesk şarkıcısı söylese aynı soruyu soramayacaktınız. Herkes herkes için söyleyebilir. Bunun sınırını benim koymam haddime değil.”

Savcılık mütalaasında; suçtan zarar görme ihtimaline binaen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ihbarda bulunulmasına, suça konu müstehcenlik iddiası taşıyan, sanık tarafından paylaşılan şarkı ve sözlerinin müstehcen olup olmadığının tespitine ve küçüklerin maneviyatı ile gelişimleri üzerinde muzır etki yapıp yapmadığının belirlenmesi amacıyla Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulundan rapor alınmasını talep etti.

Mahkeme, dosyayı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na ihbar etti. Duruşma 27 Mart 2026 tarihine ertelendi.

Mabel Matiz hakkındaki iddianamenin detayları:

Mabel Matiz hakkındaki iddianamenin detayları:

Hazırlanan iddianamede, 'Perperişan' isimli şarkının sözlerinin cinsel arzuyu dolaylı yoldan tahrik edici, bedensel ya da ruhsal metaforlarla erotik çağrışımlar oluşturduğu ve cinsel birleşmeye yönelik herkes tarafından kolayca anlaşılabilecek şekilde betimlemeler yapıldığı belirtildi. Şarkının, şüpheli Mabel Matiz'in rızası ve onayı doğrultusunda sosyal medyada ve dijital platformlarda umuma açık bir şekilde yayınlandığı, yayınlara herhangi bir yaş sınırlamasının uygulanmadığı vurgulandı. Şarkının bu sebeple kamu düzeni ve çocukların korunması açısından tehlike arz ettiği belirtilen iddianamede, çocukların erişebileceği platformlarda yayınlanmış olmasının, şüpheli Mabel Matiz'in üzerine atılı suçun nitelikli haline sebebiyet verdiğine kanaat getirildi. Mabel Matiz'in ifadesinde, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyip, şarkıda geçen 'Diyo şeytan üstüne atla da sal kuşu hanesine' sözünü sevdiği kişinin evine haber yollamak anlamında kullandığını söylediği vurgulanan iddianamede; şarkının tamamına ve özellikle de bu iki cümlenin anlam bütünlüğüne bakıldığında, şüphelinin savunmasını karşılamadığı belirtildi. 'Mabel Matiz' mahlaslı Fatih Karaca'nın, 'Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
