Hakim, Perperişan Şarkısının Sözleri Nedeniyle Hapsi İstenen Mabel Matiz'e Sordu: "Bu Şarkı Erkeğe mi Yazıldı"
'Perperişan' şarkısının sözlerinde müstehcen betimlemeler yer aldığı ve eserin dijital platformlarda yaş sınırı olmaksızın dağıtıldığı iddiasıyla sanatçı Mabel Matiz ilk kez hakim karşısına çıktı.
T24’ten Can Öztürk’ün haberine göre; duruşma hakimi Mabel Matiz’e “Bu şarkı bir erkeğe mi yazıldı?” diye sordu. Mabel Matiz de cevap olarak “Bu soruyu üzücü ve kalp kırıcı buluyorum. Bu soruyu bir arabesk şarkıcısı söylese soramayacaktınız. Herkes herkes için söyleyebilir. Bunun sınırını benim koymam haddime değil' ifadelerini kullandı. Duruşma 27 Mart'a ertelendi.
Şarkıcı Mabel Matiz 'Perperişan' şarkısının sözleri nedeniyle hakim karşısına çıktı.
Mabel Matiz hakkındaki iddianamenin detayları:
