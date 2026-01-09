Trump'tan Grönland Planı: Ada Sakinlerine Kişi Başı 100 Bin Dolar Dağıtılacak
ABD Başkanı Donald Trump uzun süredir bir ada ülkesi olan Grönland'ı gözüne kestirmiş durumda. Bu sakin ama stratejik önemi olan adanın 57 bin sakininin Danimarka'dan ayrılması için de nakit çözümü gündemde. Reuters'ta yer alan habere göre Beyaz Saray'dan ada sakinlerine 10 bin ile 100 bin dolar arasında değişen toplu ödeme yapılması planlar arasında.
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu dünyayı şoke eden bir operasyonla kaçıran Trump'ın yeni hedefi Grönland.
Peki Donald Trump Danimarka'ya bağlı bu adayı neden bu kadar çok istiyor ve sürekli gündeme getiriyor?
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
