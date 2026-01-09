Trump'tan Grönland Planı: Ada Sakinlerine Kişi Başı 100 Bin Dolar Dağıtılacak

ABD Başkanına göre Grönland Kuzey Kutbu’ndaki konumu nedeniyle ABD’nin ulusal güvenliği açısından oldukça kritik bir yer tutuyor. Ancak bazı uzmanlar bu hamlenin adanın zengin doğal kaynaklarıyla da alakalı olabileceğini ve amacın ticari olduğunu vurguluyor. Danimarka ve Grönlandlı yetkililer, adanın statüsüne ilişkin kararın yalnızca Grönland halkına ait olduğunu belirtirken Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere’nin de aralarında bulunduğu Avrupa ülkeleri ABD'den gelecek bir dış müdahaleyi reddeden ortak bir açıklama yayımladı.