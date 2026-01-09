onedio
Trump'tan Grönland Planı: Ada Sakinlerine Kişi Başı 100 Bin Dolar Dağıtılacak

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.01.2026 - 11:12

ABD Başkanı Donald Trump uzun süredir bir ada ülkesi olan Grönland'ı gözüne kestirmiş durumda. Bu sakin ama stratejik önemi olan adanın 57 bin sakininin Danimarka'dan ayrılması için de nakit çözümü gündemde. Reuters'ta yer alan habere göre Beyaz Saray'dan ada sakinlerine 10 bin ile 100 bin dolar arasında değişen toplu ödeme yapılması planlar arasında.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu dünyayı şoke eden bir operasyonla kaçıran Trump'ın yeni hedefi Grönland.

Reuters’ın hükümete yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Beyaz Saray danışmanları, Grönland vatandaşlarına toplu ödeme yapılmasının siyasi ve mali sonuçlarını masaya yatırdı. 57 bin kişinin yaşadığı adada yaşayanlara 100'er bin dolar verilmesinin yaklaşık 6 milyar dolar maliyeti olması farklı hesaplamaları da gündeme getirdi.

Peki Donald Trump Danimarka'ya bağlı bu adayı neden bu kadar çok istiyor ve sürekli gündeme getiriyor?

Peki Donald Trump Danimarka'ya bağlı bu adayı neden bu kadar çok istiyor ve sürekli gündeme getiriyor?

ABD Başkanına göre Grönland Kuzey Kutbu’ndaki konumu nedeniyle ABD’nin ulusal güvenliği açısından oldukça kritik bir yer tutuyor. Ancak bazı uzmanlar bu hamlenin adanın zengin doğal kaynaklarıyla da alakalı olabileceğini ve amacın ticari olduğunu vurguluyor. Danimarka ve Grönlandlı yetkililer, adanın statüsüne ilişkin kararın yalnızca Grönland halkına ait olduğunu belirtirken Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere’nin de aralarında bulunduğu Avrupa ülkeleri ABD'den gelecek bir dış müdahaleyi reddeden ortak bir açıklama yayımladı.

