Bir Gurbetçi, Almanya’da Günlük Asgari Ücretle Neler Alınabildiğini Gösterdi

Bu kez Almanya’da yaşayan bir içerik üreticisi, “Bir günlük asgari ücretle neler alınabiliyor?” diyerek markete girdi ve sepetini doldurmaya başladı. Domatesten portakala, muzdan mandalinaya, makarnadan peynire, tavuktan bonfileye kadar aklınıza ne gelirse sepete atan içerik üreticisi, üstüne bir de çikolata, cips, temizlik ürünü ve saklama kabı gibi ekstra ürünleri de ekledi. Kasa fişi geldiğinde ise ortaya çıkan tablo herkesi şaşırttı: Toplam alışveriş sadece 70,01 euro tuttu.

İçerik üreticisi videoda, “Almanya’da 1 günlük asgari ücretle bu alışveriş yapılabiliyor. Bir de ‘Almanya bitmiş’ derler!” diyerek lafını da esirgemedi.