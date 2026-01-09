onedio
Bir Gurbetçi, Almanya’da Günlük Asgari Ücretle Neler Alınabildiğini Gösterdi

Gülistan Başköy
09.01.2026 - 16:33

Almanya’da yaşayan bir içerik üreticisi, “1 günlük asgari ücretle marketten neler alınabiliyor?” diyerek yaptığı alışverişle sosyal medyada gündem oldu. Sepetine meyveden ete, peynirden temizlik ürünlerine kadar ne bulduysa atan içerik üreticisi, kasaya geldiğinde toplamın sadece 70 euro tuttuğunu gösterdi. 

Yurt dışındaki yaşam şartlarını ve market fiyatlarını gösteren videolar sosyal medyada sık sık gündem oluyor.

Bu kez Almanya’da yaşayan bir içerik üreticisi, “Bir günlük asgari ücretle neler alınabiliyor?” diyerek markete girdi ve sepetini doldurmaya başladı. Domatesten portakala, muzdan mandalinaya, makarnadan peynire, tavuktan bonfileye kadar aklınıza ne gelirse sepete atan içerik üreticisi, üstüne bir de çikolata, cips, temizlik ürünü ve saklama kabı gibi ekstra ürünleri de ekledi. Kasa fişi geldiğinde ise ortaya çıkan tablo herkesi şaşırttı: Toplam alışveriş sadece 70,01 euro tuttu.

İçerik üreticisi videoda, “Almanya’da 1 günlük asgari ücretle bu alışveriş yapılabiliyor. Bir de ‘Almanya bitmiş’ derler!” diyerek lafını da esirgemedi.

Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
