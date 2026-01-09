Bir Gurbetçi, Almanya’da Günlük Asgari Ücretle Neler Alınabildiğini Gösterdi

Almanya’da yaşayan bir içerik üreticisi, “1 günlük asgari ücretle marketten neler alınabiliyor?” diyerek yaptığı alışverişle sosyal medyada gündem oldu. Sepetine meyveden ete, peynirden temizlik ürünlerine kadar ne bulduysa atan içerik üreticisi, kasaya geldiğinde toplamın sadece 70 euro tuttuğunu gösterdi.
İşte detaylar 👇
Yurt dışındaki yaşam şartlarını ve market fiyatlarını gösteren videolar sosyal medyada sık sık gündem oluyor.
