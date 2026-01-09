Kazancıyla Züğürdün Çenesini Yoran Burak Özçivit’in Maddiyat Çıkışı Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Ardından ünlü bir inşaat firmasıyla yaptığı reklam anlaşmasından da 45 milyon TL aldığı iddia edildi. Üstelik bu anlaşmaya tiyatro oyununun sponsorluğu da dahildi.

Yetmedi; Özçivit’in 10 araçlık lüks otomobil koleksiyonu, Riva’da tuttuğu özel garaj ve koleksiyonun 4 milyon dolar değerinde olduğu söylentileri de uzun süre konuşuldu.