Kazancıyla Züğürdün Çenesini Yoran Burak Özçivit’in Maddiyat Çıkışı Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Kazancıyla Züğürdün Çenesini Yoran Burak Özçivit’in Maddiyat Çıkışı Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
09.01.2026 - 16:01

Son yılların en çok kazanan ve en çok konuşulan isimlerinden biri olan Burak Özçivit, bu kez parayla ilgili çıkan haberlerden dert yanmasıyla sosyal medyada gündeme oturdu. “Hiçbir zaman para için iş yapmadım” diyen ünlü oyuncunun bu sözleri X'te yağmuruna tutuldu. 

İşte detaylar 👇

Bugüne dek Kara Sevda, Çalıkuşu, Kuruluş Osman gibi projelerle kariyerinin zirvesine çıkan Burak Özçivit’i son olarak Kuruluş Osman dizisinde izlemiştik.

Dizinin 7. sezonu öncesi ise ortalık fena karışmıştı. İddialara göre Özçivit, bölüm başı 4 milyon TL talep etmiş, yapım bu rakamı kabul etmeyince taraflar yollarını ayırmıştı. Böylece diziye Mert Yazıcıoğlu dahil olmuştu.

Diziden ayrıldıktan sonra Özçivit bu kez kariyerinde bir ilke imza atarak tek kişilik tiyatro oyunu ile sahneye çıktı. “İstanbul’un En Güzel Kızı” adlı oyun, sahne dünyasında epey ses getirdi.

Geçtiğimiz haftalarda da Rusya’nın Astrakhan kentinde katıldığı bir etkinlikte “kral” ilan edildiği ve buradan 20 milyon TL kazandığı konuşuldu.

Ardından ünlü bir inşaat firmasıyla yaptığı reklam anlaşmasından da 45 milyon TL aldığı iddia edildi. Üstelik bu anlaşmaya tiyatro oyununun sponsorluğu da dahildi.

Yetmedi; Özçivit’in 10 araçlık lüks otomobil koleksiyonu, Riva’da tuttuğu özel garaj ve koleksiyonun 4 milyon dolar değerinde olduğu söylentileri de uzun süre konuşuldu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Tüm bu haberlerin ardından Burak Özçivit sonunda isyan etti.

Ünlü oyuncunun, 'Maddiyatla alakalı konular niye hep sosyal medyaya yansıyor, bilmiyorum. Hiçbir zaman para için hareket etmedim.

Önemli olan tek durum, projeyi beğenmem, okuyunca kendime yakıştırmam.

Ben anlamıyorum, neden sürekli parayla ilgili haberler yapılıyor?' şeklindeki sözleri sosyal medyada gündem oldu.

